Før skoleåbning: - Vi er helt afhængige af, at forældrene tager det her alvorligt

Onsdag starter børn landet over i skole igen efter en forlænget julepause forårsaget af Covid-19.

Denne gang tager skolerne et nyt værktøj i brug i forsøget på at dæmme op for den smitte, som man frygter den nye Omikronvariant kan give.

Nemlig selvtest.

Claus Hjortdal, der er formand skolelederforeningen, ser selvtest som en helt afgørende faktor i forhold til genåbningen af landets skoler.

- Det er det nye tiltag, vi laver. Vi prøver at sende raske børn i skole nu. Det har vi ikke gjort før. Der har vi sendt de børn i skole, der havde lyst til det. Vi har ikke kunne se, om de var syge, siger han.

Forældrene har et ansvar

Claus Hjortdal fortæller, at den helt store bekymring før genåbningen af skolerne er, om man er i stand til at styre smitten.

Her har forældrene et stort ansvar, siger han.

- Nu får forældrene samme opgave, som når de tager børnenes temperatur for at sikre sig, at de er raske. Så tager man lige en selvtest for at sikre sig, at barnet ikke er smittet.

Der kommer ikke til at være nogen kontrol af, om forældrene får testet deres børn, før de sender dem afsted.

Claus Hjortdal har dog en klar opfordring til forældrene.

- De skal teste deres børn. For ellers lukker de samfundet. Hvis vi lukker skolerne, så lukker arbejdspladserne, og så har vi balladen.

- Vi er helt afhængig af, at forældrene tager det her dybt alvorligt. Vi har brug for, at børnene kommer i skole. Hvis ikke man sørger for at få sine børn testet, så er det vi risikerer, at skolerne bliver lukket, siger han.

Selvtest kan hentes på skolerne

Elever fra 1. klasse samt medarbejdere opfordres til at lade sig teste to gange om ugen. Forældre kan fra tirsdag hente selvtest på deres børns skole. Lærerne opfordres også til at lade sig teste to gange ugentligt.

Desuden opfordres forældre til børn på fem år og opefter at lade deres børn vaccinere.

Derudover er en af opfordringerne, at eleverne så vidt muligt holdes adskilt fra øvrige klasser.