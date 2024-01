Her er milliardæren, alle jagter svar fra

Han er med en formue på over 20 milliarder kroner blandt Danmarks allerrigeste. Og han ligger også højt på listen over de mest tavse danskere.

I hvert fald er Torben Østergaard-Nielsen kendt for at holde sig væk fra journalister, og den linje har han fastholdt de sidste uger, efter at det blev klart, at hans og hans to døtres selskab Nordic Waste i Randers er midtpunkt i en større miljøsag.

TV 2s erhvervskommentator, Ole Krohn, undrer sig over, at Torben Østergaard-Nielsen ikke for længst har meddelt sig til offentligheden.

- Han er krøbet i flyverskjul. Det trodser almindelig kodeks, at han ikke melder klart ud om, hvordan han ser på sit selskabs ansvar for det, der er sket i Randers, lyder det.

I stedet risikerer staten og Randers Kommune nu at komme til at hænge på regningen.

Tirsdag stillede staten en garanti på 205 millioner kroner, som skal sikre, at der er penge til at rydde op, hvis det ikke lykkes at få Nordic Waste eller dets bagvedliggende ejer, Østergaard-Nielsen familien, til at betale.

Tirsdag aften forsøgte TV 2 at få en kommentar hos Torben Østergaard-Nielsen, men hans telefon blev ikke taget.

Samme resultat gav det, da vi henvendte os til bestyrelsesmedlem i Nordic Waste, Henrik Klausen.

- Jeg tror ikke han vil udtale sig, lød det fra en kvinde, da TV 2 henvendte sig Henrik Klausens telefon blev taget. Og en efterfølgende telefonopringning endte også resultatløst.

Olie, bøffer og biler

Den fynske milliardær har tjent en stor del af sine milliarder på at handle med brændstof til skibe og fly rundt om i verden – det der kaldes bunkerolie.

Her indtager Danmark en førende rolle med flere meget store selskaber, heriblandt Torben Østergaard-Nielsens selskaber Dan Bunkering og Bunker Holding Group.

Det er indtægterne heraf, som er den vigtigste årsag til, at han er havnet på en sjette plads på Økonomisk Ugebrevs 2023-liste over de rigeste danskere.

Udover bunkerolie, der handles fjernt fra Danmark, har milliardæren dog også kastet penge i en stribe indenlandske forretningsområder.

Blandt de mindre succesfulde er en investering i Jensens Bøfhus, som Torben Østergaard-Nielsen sammen med en håndfuld andre fynske mangemillionærer skød penge i, da restauranten gik ned i 2017.

Siden har bunkerfamilien også kastet penge i et eksklusivt bilhus i hjembyen Middelfart, Selected Cars Investment.

En af milliardærens medarbejdere viste venligt rundt, da TV 2 kom forbi i september 2022. Idégrundlaget er her, at kapitalstærke danskere kan blive medejere af kostbare biler, hvor gevinsten opstår, hvis bilerne stiger i værdi.

Nordjysk rekord

På den private front stod familien for årets dyreste huskøb i Nordjylland i 2020, da den erhvervede det velbeliggende "Hollænderhuset" i Gammel Skagen. Pris: 17 millioner kroner.

Selv er milliardæren kendt for at afslå interviews, men hans datter Mia Østergaard Rechnitzer, som også er medejer af forretningsimperiet, gav dog et interview til Børsen i september 2022.

- Jeg tror, at vækst fremadrettet skal ske på andre præmisser – nogle mere bæredygtige præmisser, fortalte Mia Østergaard Rechnitzer til Børsen.

I artiklen gennemgik milliardærdatteren, hvordan man vil prøve at omdefinere bunkerolie-forretningen, så den bliver mere klimavenlig.

- Der er ingen anden vej. Vi skal rapportere åbent og ærligt, sagde Mia Østergaard Rechnitzer.

Hun er sammen med søsteren, Nina Østergaard Borris, medejer af Nordic Waste, ifølge flere ejerregistre.

Ulovligt flybrændstof

Torben Østergaard-Nielsen blev for godt fire år siden hvirvlet ind i beskyldninger om at have solgt flybrændstof til Rusland, som led i magtspillet om Syrien, selvom den slags handler var belagt med sanktioner.

Efter at DR havde omtalt sagen, blev flere af Torben Østergaard-Nielsens selskaber i 2021 idømt bøder for sammenlagt 34 millioner ved retten i Odense.

Sagen førte til, at Torben Østergaard-Nielsen efterfølgende blev udsat for trusler og en overgang måtte gå med livvagter.

Nu er fokus igen rettet mod fynboen, som i sidste uge også fik kraftig kritik af erhvervslivets egen brancheorganisation, Dansk Industri.

- Det er beskæmmende. Efter et par uger bliver medarbejderne afskediget, og derefter må kommunen overtage oprydningen. Det er simpelthen ikke i orden, sagde Per Hastrup, formand for DI i Randers-Norddjurs til DR.

DI-formanden kritiserede samtidig Østergaard-familiens hemmelighedskræmmeri.

- Ejerne går i flyverskjul. De kunne melde ud, at de nok skal rydde op efter sig selv, ligesom Mærsk gjorde, da de tabte 40 containere. Det savner jeg at høre fra Nordic Waste, siger han.

Hertil siger TV 2s erhvervskommentator, Ole Krohn.

- Det, man kan spørge sig om, er, om det er en stil, der kan betale sig på et tidspunkt, hvor et hvilket som helst firma taler om etik og moral.

Det var tirsdag aften ikke muligt at få en kommentar fra Torben Østergaard-Nielsen.