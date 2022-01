Her er restriktionerne, der forsvinder i dag

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen var tilfreds med en indrømmelse fra regeringens side.

- Det viser, at regeringen kan presses, hvis de radikale ellers er med os, sagde han torsdag til TV 2, da aftalen var en realitet.

Kompromis med sundhedsfaglighed

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, havde som regeringens støtteparti ellers advaret mod at gå imod Epidemikommissionens indstilling.

- Det er ærgerligt, at man begynder at gå på kompromis med sundhedsfagligheden, og at man politisk vil begynde at opfinde sine egne løsninger, lød kritikken fra Hvelplund.

Når der åbnes for at lukke 1500 mennesker ind til kultur- og sportsarrangementer, skal det ske i tre sektioner à 500 personer. Hver sektion skal have egen indgang, egne toiletforhold og barfaciliteter.

Kommissionen vurderer i øjeblikket også næste trin i genåbningen, som kan træde i kraft ved månedens udgang.

For eksempel gælder det fortsat, at serveringssteder skal lukke for udskænkningen klokken 22 og have sidste gæst ude af døren klokken 23. Også natklubber, forsamlingshuse og legelande skal fortsat holde lukket til og med 31. januar, hvor næste trin i genåbningen planmæssigt står for døren.