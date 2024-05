Kro fik en lang Michelin-næse igen: - Hvert år bliver vi nævnt

I 2015 begyndte dækfirmaets madanmeldere også at vurdere restauranter uden for hovedstadsområdet, og dermed begyndte spekulationerne om, hvorvidt Falsled Kro kunne komme med i det fine selskab.

Og sådan har det været år efter år. Lige ved og tæt ved, mens andre restauranter i mindre byer som eksempelvis Henne Kirkeby Kro (stjerne i 2016) og restaurant Tri i Agger (stjerne i 2023) kom på Michelin-kortet.

Men dagen, hvor Michelin-stjernerne i 2024 skulle uddeles, begyndte ikke godt for Falsled.

- Jeg blev selv skuffet i morges, da jeg mødte køkkenchefen og sagde, hvorfor er du ikke i Helsinki, sagde Martin Leth mandag formiddag til TV 2.

Bemærkningen var en hentydning til, at de vindende restauranter ofte på forhånd får et tip om, at det kan betale sig at møde frem til prisuddelingen.

Men Falsled Kros køkkenchef havde åbenbart ikke fået et forhåndstip.

Nye medejere

Sven og Lene Grønlykke gik begge bort i 1990'erne efter – parallelt med krodriften – at have haft et samarbejde med Irma og siden Coop om udvikling af nye fødevarer.