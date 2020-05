OB-spillernes dyre biler var mere udsatte end spillerne til første træning

Det er i storslået facon, at Odense Boldklub skyder fodboldtræningen i gang igen, når de til lyden af landsdækkende sirener løber ind på græsset.

Lyden fra de hylende sirener har præget Danmark denne onsdag. Sirener, der testes for at sikre, de virker, hvis katastrofen en dag indtræffer.

Men som larmen fra de hylende sirener har lagt sig, er der så godt som bomstille.

Otte spillere og to trænere fra OB er delt op i to grupper. Der var rigeligt med plads at boltre sig på for spillerne. Foto: Nicolai Dvinge/TV2

Blot otte spillere og to trænere fylder det kæmpestore græsareal på Falen i Odense, da OB for første gang i snart to måneder er tilbage på træningsbanen.

Fuglekvideren er nu mere markant end andet, da de få spillere opholder sig langt væk fra alt og alle. Det minder ikke om en professionel fodboldtræning. Og det er med god grund.

Coronavirussen har nemlig sat sine tydelige præg.

Lad det være sagt med det samme. For fodboldelskeren på sidelinjen er denne træning lige præcis det modsatte af det, vi alle sammen holder af.

Spillerne har ikke spillet fodbold i lang tid, mens restriktioner forbyder, at holdet kan udføre en intens og ”normal” fodboldtræning. Der skal være to meter mellem alle spillerne, der må ikke laves hovedstød og brysttæmninger, bolden må ikke røres med hænderne, og der må trænes i grupper af maks ti personer. Derfor er der ikke den normale intensitet, råben og skrigen, der forbindes med en fodboldtræning.

Issam Jebali har ikke blot teknikken i orden. I dagens anledning var udstyret også i orden, da han og resten af spillerne bar handsker for at undgå smittespredning. Foto: Nicolai Dvinge/TV2

En solskinsdag i maj iført handsker

Restriktionerne blev denne onsdag holdt til punkt og prikke i Odense. Og det skabte en kontrastfyldt oplevelse.

Selvom solen skinnede på en skyfri himmel, bar de få OB-spillere stadig handsker.

- Vi skal jo helst ikke røre bolden uden handsker, for der er jo ingen grund til at lege med ilden. Vi kan lige så godt begrænse mulighederne for smittefaren, siger OB-anfører Janus Drachmann, da TV 2 SPORT fanger ham over telefonen efter træningen.

På de flere hundrede kvadratmeter var de ti deltagere delt op i to grupper.

En lille gruppe med en målmandstræner og OB’s reservekeeper Sayouba Mandé. Langt derfra, i en anden gruppe, trænede OB-chefen Jakob Michelsen og syv spillere, der blandt andre talte Troels Kløve, Issam Jebali og Janus Drachman.

Jakob Michelsen instruerer sin første af tre grupper på dagen. Foto: Nicolai Dvinge/TV2

Og selvom oplevelsen var langt væk fra det, en Superliga-spiller normalt forbinder med en fodboldtræning, var den fynske kaptajn en glad mand efterfølgende.

- Det var dejligt at være tilbage på træningsbanen. Vi har jo gået i en boble af uvished, og man kan sige, at der stadig ikke er prikket helt hul på boblen endnu, før statsministeren har udtalt sig om anden fase af genåbningen.

- Men det var dejligt at se de andre, der var med i min gruppe. De var glade og havde det godt. Vi har ventet på at komme ud og røre en bold med hinanden, så det var dejligt. Det er snart to måneder siden, at vi havde sidste træning. Så det var tiltrængt.

Pasninger, løb og skud forbi

Med de mange forbehold, der skulle tages, var spilmulighederne ikke uendelige. Det meste af træningen, der startede onsdag ved middagstid, bød på pasningsøvelser, skudøvelser og løbetræning.

Pasningsøvelserne sad næsten lige i skabet. Det gjorde skudøvelsen ikke. De fleste afslutninger endte på grusstien bag målet, hvor spillernes BMW’er og Mercedes-vogne holdt parkeret.

Jacob Barrett Laursen sender et skud af sted mod Mandé. Normalen denne onsdag var, at skuddene i højere grad sejlede ned mod bilerne i baggrunden, end de sejlede ind i kassen. Foto: Nicolai Dvinge/TV2

OB-kaptajnen vil dog hellere påtale det, der faktisk gik rigtig godt.

- Niveauet så fint ud i løbetesten, men det er jo klart, at når spillet er med bolden, så skal vi alle sammen lige bruge lidt tilvænning, siger Janus Drachmann med et stort grin.

Klubbens cheftræner, Jakob Michelsen, deler den holdning.

- Det var jo bedre end ingenting. Spillerne har været enormt disciplinerede, så kæmpe ros til dem. Der er blevet arbejdet igennem, mens de har været hjemme, så det så rigtig fint ud rent fysisk. Men når man så ikke har trænet med en bold, så er der jo noget boldføling, der skal arbejdes på.

Både OB-kaptajnen og OB-træneren var især tilfredse med den fysiske tilstand hos spillerne. Foto: Nicolai Dvinge/TV2

En lang dag på kontoret

OB-spillerne er delt op i tre grupper, der alle sammen træner på forskellige tidspunkter.

Jakob Michelsen forlader for en stund spillerne for at tage en snak med klubbens talentchef Tonny Hermansen, der har set med fra et hjørne langt væk fra alle andre. Foto: Nicolai Dvinge/TV2

Så da Janus Drachmann efter små to timer kunne forlade anlægget, var dagen nærmest først lige startet for cheftræner Jakob Michelsen.

Han stod i spidsen for alle tre grupper, hvorfor han først kunne sige farvel til Falen ved 16-tiden. Humøret var dog stadig højt hos fynboernes sidelinjedirigent.

- Det er jo fantastisk at være tilbage. Det var enormt dejligt at se gutterne igen, selvom det var i grupper og med afstand.

OB stræber efter at skulle spille fodbold igen 29. maj. Der kræver dog, at mange ting kan gå op i en højere enhed. Et lille håb åbnede sig dog onsdag, da Danmarks statsminister udtalte sig.

- Vi har behov for, at Superligaen kommer i gang igen. Det bliver ikke med tilskuere og en kold fadøl, som os, der godt kan lide at gå på stadion, kender det, sagde Mette Frederiksen, hvilket kunne tyde på, at der er et lille håb for, at Superligaen og andet sport bliver genoptaget inden alt, alt for længe.