Sofie Linde har sat Langeland på danmarkskortet

Det lave antal af udbudte boliger hænger sammen med, at efterspørgslen på boliger på Langeland er steget, fortæller Chris Morthorst, der er indehaver af Lokalbolig i Rudkøbing.



- Vi har de seneste år set en stigning i fremvisninger til folk, som aldrig har været på øen tidligere, siger Chris Morthorst.

Og det er Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) glad for.

- Som lokalsamfund vinder vi næsten altid på at få flere indbyggere til. Både i forhold til det almindelige levede liv, men også i forhold til omsætning i detailhandlen, siger han.

Ejendomsmægler Chris Morthorst mener, at Sofie Lindes køb uden tvivl har været med til at sætte fokus på, at Langeland er et skønt sted. Samtidig tror han også, at mange under corona fik et ønske om en bolig nummer to, og at Langelands billige priser gør, at mange stadig har råd til at købe fritidshus på øen - selv med de stigende renter.

Men kan den stigende interesse for øen mærkes på øen?

I den grad, hvis man kører over Langelandsbroen og spørger de lokale.

De små ændringer i hovedbyen

Når man har krydset Langelandsbroen, bliver man mødt af stille rækker af parcelhuse på højre hånd og marker til venstre.

Rudkøbing - den største by på Langeland og øens hovedby med omkring 4.500 indbyggere - er det første man møder. Den præsenterer sig med sine små farvede rækkehuse, som en klassisk gammel dansk købstad med brostensbelagte gader.