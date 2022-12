Toldstyrelsen har beslaglagt rekordmeget ulovligt fyrværkeri

Ikke mindre end 1,7 tons ulovligt fyrværkeri er blevet beslaglagt, efter at det er blevet forsøgt smuglet ind over grænsen til Danmark, meddeler Toldstyrelsen onsdag i en pressemeddelelse.

Opgørelsen er lavet fra 1. januar til 26. december, og den viser, at det især er i pakker fra post- og kurervirksomheder, at tolderne finder for eksempel ulovlige kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri.

En stor del af pakkerne er afsendt fra Østeuropa.

- De seneste år er mængderne vokset og vokset, og nu sætter vi for andet år i træk en kedelig rekord, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund i pressemeddelelsen.

- Man sætter sit eget og andres helbred i fare, når man køber ulovligt fyrværkeri, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til regler for produktsikkerhed, siger han.

Opbevares i gamle NATO-depoter

Alt det fyrværkeri, der beslaglægges på Fyn og i Jylland, bliver i øjeblikket opbevaret ved Forsvarets ammunitionsdepoter ved Dejbjerg uden for Skjern.

Depoterne blev opført under Den Kolde Krig til opbevaring af ammunition for NATO men huser i øjeblikket op mod et ton beslaglagt fyrværkeri, som både stammer fra udlandet og er produceret herhjemme.

Materielmester i Forsvaret Finn Jensen har ansvar for opbevaringen af det ulovlige fyrværkeri, inden det i sidste ende skal til destruktion på Amagerværket.

Han har også kunnet mærke, at der er blevet beslaglagt mere i år end tidligere. Det meste stammer ifølge Finn Jensen fra Kina, men på et af ammunitionsdepoterne har man udover konfiskerede kanonslag også remedierne fra produktionen, som blev beslaglagt i Sønderjylland.

- Det er nogen, som lever livet ualmindeligt farligt, der laver det her. Det er ikke krudt som i gamle dage, men i stedet ren kemi der er i, siger Finn Jensen til TV 2.

Hos Sikkerhedsstyrelsen, der blandt andet står for godkendelse og test af det lovlige fyrværkeri sætter man også pris på den rekordstore beslaglæggelse. Sidste år opstod hver tiende fyrværkeriskade i forbindelse med ulovligt fyrværkeri, siger styrelsens vicedirektør, Kirsten Wilbour Christiansen, til TV 2.

- Fyrværkeri er i sig selv et meget farligt produkt og især ved ulovligt fyrværkeri ved du ikke, hvordan det agerer, når det ikke er kontrolleret og testet. Det er en meget farlig situation, der kan opstå.

Tredobling på tre år

Kontroldirektøren i Toldstyrelsen opfordrer til, at fyrværkeriglade danskere i stedet for at opsøge det illegale marked køber fyrværkeri ved godkendte salgssteder i Danmark.

Fra 2018 til 2021 har Toldstyrelsen registreret mere end en tredobling fra 321 kilo til 1134 kilo i mængden af det fyrværkeri, som styrelsen har tilbageholdt.

Stigningen skyldes også, at Toldstyrelsen har haft øget fokus på kontrol med området.

Toldstyrelsen skal kontrollere, at der ikke kommer ulovligt fyrværkeri til Danmark.

Når styrelsen konfiskerer ulovligt fyrværkeri, bliver det overdraget til politiet, som herefter vurderer, om der er tale om en overtrædelse af straffeloven, og om det skal udløse bødestraf.

Det er ulovligt at tage fyrværkeri med til Danmark, som man har købt i udlandet. Det er ligeledes ulovligt at bestille fyrværkeri fra udenlandske hjemmesider.

Fyrværkeri kan købes i butikkerne fra 15. december til 31. december, og der må affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar.