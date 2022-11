Se videoen: Kæmpevindmølle fra Lindø til Thy

En distance på omkring 25 kilometer kan synes overkommelig, når man sidder bag rattet i en bil. Oplevelsen er dog en ganske anden, hvis man har en gigantisk vindmølledel på slæb.

Sikkert er det i hvert fald, at chaufførerne i to tungt trækkende lastbiler på Rute 29 mellem Hanstholm og Østerild tirsdag har oplevet, at trafikken er gledet væsentligt langsommere end vanligt.

Årsagen skyldes nacellen til verdens største vindmølle, der tirsdag skulle fragtes fra Havnen i Hanstholm til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller. Og det foregik ved gå-tempo samtidig med, at al andet trafik blevet forbudt.

Den såkaldte nacelle - eller vindmøllehjerne - til Vestas nye havvindmølle, skulle efter planen flyttes til testcenteret i Østerild med afgang klokken 9.00 tirsdag morgen.

Starten var bare ikke helt ligetil - ifølge TV2 Nords reporter på stedet, blev nacellen i løbet af to timer flyttet maksimalt 100 meter.

Den nåede ikke ud på de store landeveje før middagstid, fordi den sad fast. To gummigeder ankom til stedet med køreplader, der blev smidt ind under det for at få den fri.

Herfra er turen dog forløbet uden de store problemer for den 12 meter brede transport.

Nacellen og resten af den enorme vindmølle er bygget på Lindø, hvorefter delene bliver sejlet til Hanstholm.