Tidligere medarbejdere i Nordic Waste står frem: - Vi dumpede stærkt forurenet jord

- Det er som om, at hver gang man graver et spadestik dybere, kommer der nye, bekymrende oplysninger frem om ting, der ikke burde foregå i Danmark.

Sådan lyder analysen fra Jens Peter Nielsen, der er afdelingsleder ved den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia og i mere end 30 år har beskæftiget sig med jordforurening.

TV2 Østjylland har talt med en række tidligere medarbejdere, der i 2022 og 2023 har arbejdet på Nordic Waste, og deres beretninger og mistanker får Jens Peter Nielsen til at spærre øjnene op.

- I vores branche er det her en gyserhistorie. Hvis der er hold i beretningerne er der tale om regulært fup og svindel. Det er meget udsædvanligt at høre den slags fra tidligere medarbejdere. Jeg håber, det er noget, politiet kigger grundigt på, siger Jens Peter Nielsen.

Kaotisk tid

Jonas Rask Severinsen er en af de medarbejdere, der oplevede, at der ikke var styr på det forurenede jord hos Nordic Waste. Han arbejdede som maskinfører i syv måneder, indtil han med minuts varsel blev hjemsendt og senere fyret, da virksomheden den 19. december sidste år indstillede alt arbejde med at bekæmpe det gigantiske jordskred.

- Det var en ret dramatisk og kaotisk tid, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle. Vi ventede bare på, at det ville gå galt. Det hele gik i ring - når jorden var skredet ned, kørte vi den op igen, så skred den ned igen, og sådan blev det ved. Det var et helvede at køre rundt i, siger Jonas Rask Severinsen.

Da Randers Kommune efterfølgende hyrede folk ind til oprydningsarbejdet, takkede han også nej.

- Jeg ville ikke have mere med det sted at gøre. Det var ikke et sted, jeg var stolt af at arbejde, så jeg talte sjældent om det. For min oplevelse var, at der ikke var styr på tingene, at jorden ikke blev renset som den skulle, og at ledelsen ikke lyttede til vores ugentlige advarsler. Til sidst gider man bare ikke mere, siger han.

Han fortæller, at han allerede tre måneder inden kollapset havde en klar fornemmelse af, at det ville gå galt.

- Der kom bare rigtig meget jord ind. Vi var flere, der begyndte at møde ind klokken 04 for at forsøge at nå at indhente det, og vi opfordrede ledelsen til at lukke portene for mere jord i et par uger, men det jorde de ikke. Heller ikke da den første hal skred, siger han.

Forurenet jord angiveligt dumpet

De store mængder jord gjorde det også svært at nå at få jorden sorteret og renset, fortæller Jonas Rask Severinsen.

- Hvis der var små klatter jord på et ton eller to, som der var blevet taget prøver af på karteringspladsen, blev det blandet op med ren jord og læsset af på jordtippen, selvom der var noget skidt i det. Nogle gange stank det også af dieselolie, det jord jeg læssede af, siger han.

Den oplevelse bliver bakket op af en anden tidligere medarbejder, Nichlas Jensen. Han arbejdede som gravfører på Nordic Waste fra marts til maj 2023, hvor han blev opsagt.

- Stærkt forurenet jord blev kørt sammen med ren og let forurenet jord og dumpet på jordtippen. Det ved jeg med sikkerhed, for jeg selv var med til det. Når portene lukkede klokken 16 - og inden vi fik fri klokken 17 - fjernede vi gule pinde og skilte fra bunkerne med stærkt forurenet jord, der lå bag hovedkontoret, læssede det på en dumper og kørte mod jordtippen, selvom det burde være blevet renset, siger han.

Ifølge ham var der kategori 3-jord, som aldrig blev renset, men enten blev placeret bag hovedkonteret eller smidt af på jordtippen.

- De tog så meget jord ind, at vi umuligt kunne nå at håndtere det. På et tidspunkt kom der jo nærmest en lastbil i minuttet. Og noget af jorden var stærkt forurenet jord, som burde være blevet renset i vaskeanlægget, som ikke kørte. Der var også jord, som jeg har mistanke om aldrig blev testet, men bare placeret, siger han.

Den tidligere daglige ledelse i Nordic Waste afviser i en mail kritikken.

- Den tidligere daglige ledelse i Nordic Waste har ikke kendskab til, at der skulle være placeret materiale i jordtippen, der ikke overholdt grænseværdierne, og tager skarpt afstand fra den insinuering af fordækt virksomhed, som ligger i formuleringen af spørgsmålet, skriver den tidligere ledelse.

En anden tidligere medarbejder, Samim Osmani, der tidligere er stået frem i DR, kan ellers også huske lignende oplevelser fra sin ansættelse i 2021.

- Der kom stærkt forurenet jord, som vi fik at vide bare skulle ligge i en dynge i en uge og blive skyllet igennem af regnvand, og så læssede vi det af på jordtippen, selvom det stank af kemikalier og dieselolie. Man kunne endda se genskær i jorden, siger han til TV2 Østjylland.

Ekspert: Forurenet jord skal vaskes

Ekspert Jens Peter Nielsen fortæller, at forurenet kategori 3-jord ikke bare må blandes med ren jord, for så spreder man forureningen. Det skal derimod vaskes.

- Man må ikke fortynde sig ud af problemerne. Modtager man stærkt forurenet jord er det for at rense og behandle det og trække forureningen ud – ikke for at blande det med ren jord og deponere det. Det lyder helt urealistisk, hvis der skulle have været en miljøgodkendelse til den procedure. Det lyder nærmere som snyd, siger Jens Peter Nielsen.

Den tidligere daglige ledelse i Nordic Waste skriver i en mail, at den ikke har kendskab til, at der skulle være placeret stærkt forurenet jord i jordtippen.

- Det er helt normalt, at fraktioner af jord, der har samme klassificering, blandes i samme bunke. Forklaringen på medarbejderens oplevelse er derfor sandsynligvis, at jorden efter analyse har vist sig at overholde grænseværdierne for placering i jordtippen, står der.

- Nordic Waste havde tilladelse til at fylde enten ren jord eller jord, der havde en forureningsgrad, som svarer til byjord, i jordtippen. Der var faste procedurer for analyse og rens af modtaget jord, inden det blev placeret i jordtippen, skriver den tidligere ledelse.

Vaskeanlægget kørte sjældent

Ifølge Jonas Rask Severinsen var der kun et par dage i alt i løbet af de syv måneder, hvor han var ansat, hvor Nordic Waste' vaskeanlæg kørte. Samme observation har Nichlas Jensen også gjort sig under sin ansættelse.

Tidligere medarbejder Anders Bruun Madsen, der var ansat på Nordic Waste i en periode i 2022 fortæller også, at der dengang var halvanden måned i streg, hvor han ikke så vaskeanlægget køre.

Og ifølge Jens Peter Nielsen kan det have givet store logistiske problemer for Nordic Waste. For det stærkt forurenede jord skal renses - eller køres væk til andre, der kan rense det.

- Hvis vaskeanlægget ikke kører, og jorden bare vælter ind, så står man med et stort problem og kan måske blive fristet til at kigge på alternative bortskaffelsesmetoder, selvom det går ud over miljøtilladelsen, siger han.

Den tidligere daglige ledelse i Nordic Waste har ikke ønsket at svare på, hvor meget jord der reelt er blevet vasket og renset men understreger, at det aldrig har været en ambition, at alt modtaget materiale skulle vaskes.

- Selskabet har aldrig lagt skjul på, at vask af jord ikke var ”plug and play”, og at der var mange bump og meget læring på vejen, som der i øvrigt oftest er, når man arbejder med innovation. (...) Det er vigtigt her at sige, at vask af jord blot var en af flere godkendte metoder til rensning af jord. Ligesom vores konkurrenter, der ikke har vaskeanlæg, rensede vi også forurenet jord på de traditionelle metoder. Det har aldrig været en ambition eller en mulighed, at alt modtaget materiale skulle genanvendes.

Tidligere medarbejder fortæller om hemmeligt hul

Det er dog ikke kun jordtippen, der bliver peget på af de tidligere medarbejdere. Entreprenør medarbejder Anders Bruun Madsen fortæller, at han under sin ansættelse i 2022 var med til at køre jord i et stort hul bag hovedbygningen, hvor der ifølge ham blev dumpet forurenet jord.

- Jeg vil tro, der var omkring 1000 tons jord i det hul. Der var ingen membran, det var ikke overdækket, og der var ingen skilte i jorden. Vi fik at vide, at jorden var rigtig giftig, men at de ikke vidste, hvad de skulle gøre med den, så indtil videre skulle den bare ligge i det hul. Jeg tror dog ikke et sekund på, at det var en midlertidig løsning, for dyngen blev større og større, siger han.

Ifølge ham kom noget af jorden fra oliehavnen i Aarhus og var så flydende, at det løb.

- Vi fik også at vide, at gummigeden skulle vaskes grundigt, efter den havde kørt jord dertil. Det var som om, det hele bare blev vildere og vildere, siger han.

Anders Bruun Madsens beretning får ekspert Jens Peter Nielsen til at ryste på hovedet.

- Normalt skal stærkt forurenet jord lægges på asfalt eller fliser og med et afløb til at opsamle regnvand, for hvis det bliver dumpet i et hul, kan det sive ud og sprede forurening via regnvandet. Når jorden så også skrider, går det jo helt galt, for hvem har så styr på, hvor det hul er i dag? siger han.

Overhørte advarsler

Nichlas Jensen fortæller også, at han og andre forsøgte at advare om, at jorden ikke blev håndteret rigtigt, og at der blev taget for meget jord ind.

- Vi fik bare at vide, at det skulle vi ikke blande os i, og at hvis man ikke kunne lide lugten i bageriet, måtte man smutte, siger han.

Efter at Nordic Waste indstillede arbejdet, blev han hyret ind af et firma til oprydningen.

- Det var en stående joke i kaffestuen, at jorden en dag ville ende på Gl. Aarhusvej, men det var alligevel overraskede at se det ske og skulle køre og flytte jord, siger Nichlas Jensen.