Boligmarkedet på Ærø er eskaleret: - Det går som varmt brød

Det fynske boligmarked stormer frem – og det kan i særdeleshed mærkes på Ærø.

På den sydfynske ø har man i 2020 oplevet en stigning i den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på 41 procent i forhold til 2019.

Det viser tal fra boligmediet Boliga.dk

Den stigning har man mærket hos det lokale Ærøske ejendomsmæglerfirma Øbolig.

- Vi sælger som aldrig før. Det går simpelthen som varmt brød, siger Rino Jenssen, der er indehaver af Øbolig.

Natur, fred og ro

Da corona rasede i foråret stod hussalget helt stille, men i løbet af efteåret tog det fart igen. I 2020 har Øbolig lavet 120 salg.

- Det er eksploderet. Vi sælger simpelthen flere huse, end vi får ind, så nu mangler vi huse, forklarer Rino Jenssen, der jævnligt får opkald fra interesserede købere, der ikke kan få det hus, de efterspørger.

Ærø er med sine 88 kvadratkilometer en af Danmarks mindste ø-kommuner med cirka 5.956 borgere, og det virker tillokkende på mange.

- Arbejdspladsen ligger nærmest lige uden for døren og så ha Ærø omgivelserne med sig. Natur, fred og ro - ja og ingen kriminalitet, siger Rino Jenssen, der tror, at væksten i hussalg på Ærø kan komme til at smitte af på andre øer i Danmark.

Fra by til ø-land

Det er ikke kun på Ærø, at der har været en stigning i salgskvadratmeterprisen.

Gennemsnitlig salgskvadratmeterpris på villa og rækkehuse på Fyn Ærø Kommune: 41 procent Langeland Kommune: 17 procent Assens Kommune: 5 procent Faaborg-Midtfyn Kommune: 4 procent Svendborg Kommune: 4 procent Odense Kommune: 1 procent Nordfyns Kommune: 1 procent Middelfart Kommune: - 1 procent Nyborg Kommune: - 3 procent Kerteminde Kommune: - 4 procent

På Langeland har man oplevet en stigning på 13 procent. I Assens steg den med fem procent. Og i Svendborg og Faaborg-Midtfyn har man mærket en stigning på fire procent.

Ifølge Rino Jenssen kommer en del af den væksten på hele Fyn sig af covid-19.

- Jeg fornemmer, at corona har sat ekstra gang i at flytte fra by til land, siger han.

Dog adskiller Ærø sig fra tabellen med den markante stigning på 41 procent.

- Man kan jo nærmest alt på Ærø. Bortset fra at gå i det Kongelige Teater, siger Rino Jenssen

På landsplan har der været en samlet stigning i salgskvadratmeterprisen på seks procent.