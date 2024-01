Det bugner med mænd på Ærø: Mette swipede sig til et overraskende match

Mændenes domæne

Navigationsskolen i Marstal er et trækplaster for unge mænd. Det er et af de få steder i Danmark, hvor man kan uddanne sig til skibsfører – og her er 75 procent af de studerende unge mænd.

- Det er helt naturligt, at her ikke er flere kvinder. Traditionelt set er det jo et mandefag, siger Kristian Myrhøj Johannsen, der er kommunikationsansvarlig på skolen.

Man skal da heller ikke rundt på gangene på den maritime uddannelse i lang tid for at se, at mændene er i overtal. Men det er ikke noget, der generer de mandlige elever, som ikke savner kvinder på øen.

- Jeg har boet her i tre år nu, og der har været et sporadisk savn af kvinder, men det er ikke noget, der præger min hverdag, siger Rasmus Kjærgaard, der er studerende på skolen.

Mange søger væk, men vender hjem igen