12 fynske tilfælde af meningitis på to år

På to år har 12 fynboer fået konstateret meningitis. I 2016 døde en efterskoleelev af sygdommen.

Søndag aften fik en pige fra 6. årgang på Tåsingeskolen konstateret meningitis. Hun er det 12. tilfælde på to år.

Ifølge Statens Serum Institut blev tre fynboer ramt med den smitsomme hjernehindebetændelse i 2016, mens fire blev smittet i 2017. Fem øvrige fynboer fik i samme periode konstateret andre, ikke-smitsomme typer af meningitis.

Meningitis Der findes flere typer af meningitis, og sygdommen kan således skyldes enten bakterier, en virus eller sommetider en svampeinfektion.



Den bakterielle meningokokmeningitis anses som den farligste og mest dødelige. Det er også den eneste type meningitis, der kan smitte gennem luften. Cirka 40 procent af alle meningitis-tilfælde er meningokokmeningitis.



Den virale meningitis er kun i sjældne tilfælde farlig eller livstruende. Det bliver den først, når sygdommen udvikler sig alvorligt med blandt andet blodforgiftning. Langt de fleste patienter kommer sig uden men.



Kilde: Landsforeningen Meningitis

Flere gange på de to år har fynske uddannelsesinstitutioner været ramt af den dødelige sygdom.

4. januar 2016 døde en elev på Nyborg Efterskole efter at være blevet smittet med meningitis. Han blev smittet, mens han var hjemme på juleferie, så skolen forventede i første omgang, at han var den eneste smittede.

Godt ti dage senere, den 15. januar, fik endnu en elev dog konstateret samme hjernehindebetændelse. Derefter blev alle elever og lærere behandlet forebyggende med antibiotika.

I slutningen af februar samme år blev endnu et tilfælde af meningitis konstateret. Denne gang blev en elev på Tietgen Handelsgymnasium i Odense den 23. februar ramt af smitsom meningitis. Elever, som havde været i tæt kontakt med den smittede elev, kom alle i forebyggende behandling.

7. september 2017 fik en 16-årig dreng fra Oure Efterskole konstateret meningitis. Drengens to værelseskammerater klagede over nakkesmerter og hovedpine og blev indlagt på OUH for symptomer på meningitis. De var ikke smittede. Se mere her.

Det seneste tilfælde af sygdommen blev konstateret søndag, hvor forældre og elever på Tåsingeskolen blev informeret om, at en pige på skolens 6. årgang var syg af meningitis.

Vær opmærksom

Meningitis er betændelse i hinden omkring hjernen og rygmarven, og det er vigtigt at være opmærksom på symptomer, da sygdomen på få timer kan udvikle sig til at være livstruende.

De typiske og mest almindelige symptomer er nakkestivhed, hovedpine og småblødninger i huden. Disse symptomer optræder dog ikke hos alle meningitisramte og først ret sent. Derfor er det vigtigt også at være opmærksom på sygdommens øvrige tegn.

Foruden hovedpine, nakkestivhed og blødninger bør bleg hud, døsighed, hurtig vejrtrækning, feber og kolde hænder samt fødder, ledsmerter og en konfus patient også få pårørende til at reagere.

