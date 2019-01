12 timer efter togulykke: Ofre endnu ikke identificeret

Et halvt døgn efter en alvorlig togulykke på Storebæltsbroen har politiet endnu ikke endeligt kunnet identificere de seks dræbte.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse onsdag aften.

- Fyns Politi arbejder fortsat på at få identificeret de omkomne. Når det er sket, vil de pårørende blive underrettet, skriver politiet.

Fyns Politi arbejder fortsat på at få identificeret de omkomne fra togulykke på Storebæltsforbindelse. Når det er sket, vil de pårørende blive underrettede. https://t.co/0Qiz95W3uG pic.twitter.com/tw62Ji4Vok — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 2, 2019

Når de pårørende er orienteret om den tragiske hændelse, vil politiet hurtigst muligt frigive flere informationer om ofrene.

Det forventes tidligst at ske torsdag. Der vil blive afholdt et pressemøde torsdag morgen klokken 08.00 på Politigården i Odense.

Togulykken skete onsdag morgen omkring klokken 07.35, da et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra et godstog.

Ud over de seks dræbte er 16 andre kommet lettere til skade. Både de dræbte og de kvæstede er blevet fjernet fra toget. Alle de dræbte er passagerer, har DSB tidligere oplyst.

Ifølge efterforskningsleder Jørgen Andersen fra Fyns Politi var de seks lig allerede bjerget i løbet af cirka en time.

- Inden for en time var vi næsten færdige med det arbejde. Så blev de selvfølgelig kørt til et evakueringscenter og registreret der, så det var faktisk rigtig effektivt, siger efterforskningslederen.

Onsdag aften arbejder Banedanmark og politiet på at bugsere det forulykkede togsæt og godstoget ind på et afskærmet område ved Nyborg, hvor man kan gå i gang med efterforskningen.

Det er således fortsat for tidligt at konkludere noget endeligt om årsagen til ulykken. Men umiddelbart tyder meget på, at en tom trailer er blæst af godstoget og ind i lyntoget.

- Man kan se derude, at der ligger en trailer, som er væltet eller blæst af godstoget og ind i InterCity-toget, sagde Bo Haaning fra Havarikommissionen tidligere onsdag.

Hos Fyns Politi fortæller efterforskningsleder Jørgen Andersen, at der blandt andet skal foretages en stribe afhøringer.

- Vi har foretaget afhøringer af de to lokoførere, der var med toget. Vi har også sikret noget videoovervågning ude fra Storebæltsbroen, siger han.

Sidst på eftermiddagen arbejdede dykkere og både desuden i vandet under broen for at lede efter vragdele, som kan være faldet i havet i forbindelsen med ulykken.

