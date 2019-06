Gravede sig ud under hegnet: 17-årig stukket af fra sikret institution

En 17-årig dreng, der afsoner på Egely i Nørre Aaby, så torsdag sit snit til at stikke af fra den sikrede institution.

Under en gårdtur fik han ifølge vagtchefen ved Fyns Politi lavet et stort nok hul under et hegn til, at han kunne klemme sig igennem og løbe fra stedet.

- Det er ikke noget ret stort hul, han får lavet, men nok til han kan klemme sig ud. De ansatte løber efter ham, men kan ikke fange ham, siger Hans Jørgen Larsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

De ansatte mistede kontakten til den 17-årige ved en mark i nærheden af institutionen. Ifølge vagtchefen løb drengen i retning af Nørre Aaby, da de ansatte mister ham af syne.

Drengen af Marrokansk ophav. Han beskrives som 175 centimeter høj. Han har mørkt hår og har meget voks i håret. Da han stak af, var han iklædt mørke jeans og en mørk t-shirt.

Ring 114

Egely er en sikret ungdomsinstitution, der huser unge mellem 15 og 17, der erdømt for kriminalitet.

Ifølge Hans Jørgen Larsen vurderer politiet ikke, at den 17-årige er farlig. Han opfordrer til, at man ringer til 114, hvis man ser ham.

- Man skal ikke være bange for ham. Hvis man ser ham, kan man ringe til os, og så skal vi nok guide én i, hvordan man skal forholde sig, siger han.

Derudover påpeger vagtchefen også, at det kan være en god idé at tage et billede med sin telefon og være ekstra opmærksom på, hvilken gade man er på, så man kan give en præcis beskrivelse til politiet.