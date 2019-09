300.000 kroner for en parkeringsplads i Odense

Det kan blive dyrt, hvis du har planer om at købe din egen faste parkeringsplads i Odense.

Ejendomsmæglerkæden Home i Odense oplyser, at en fast parkeringsplads i Odense koster op imod 300.000 kroner.

- Prisen på en parkeringsplads i Odense C er bestemt ikke et greb i lommen. Prisniveauet på tilkøb af en parkeringsplads i de nye boligprojekter ligger typisk på mellem 200.000 og 250.000 kroner , siger ejendomsmægler Henrik Christoffersen, der er indehaver af fem Home-butikker i Odense-området, i en pressemeddelelse.

Ved et nyt boligprojekt tæt på Eventyrhaven og Odense Å lyder prisen på omkring 300.000 kroner.

260.000 kroner ved nyt tårn

Parkeringspladserne under TBT Tower tæt ved Odense Banegård Center koster omkring 260.000 kroner.

Der er flere forklaringer på, hvorfor priserne på centrale parkeringspladser er blevet så dyre.

- Vi danskere får flere og flere biler i disse år. Mange familier har efterhånden to biler, og der er mange yngre mennesker, der flytter til de store byer, så der er bestemt rift om et sted at stille bilen i Odense C, siger Henrik Christoffersen.

Ønsker du ikke at købe en parkeringsplads, kan du i stedet for leje en af Odense Kommune til cirka 1.200 kroner om måneden.

Ifølge Home koster de dyreste parkeringspladser til sammenligning 350.000 kroner i Aarhus og 250.000 kroner i Aalborg. På Frederiksberg i København er prisen på op til 1.000.000 kroner.