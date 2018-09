800 kroner for to minutter: - Det giver et adrenalinkick

Selvom turen havde kostet 800 kroner og ikke varede mere end et par minutter, var Mik fra Nordfyn høj på adrenalin.

- Det giver et adrenalinkick. At køre så stærkt og bare kaste den rundt i svinget, det er fedt, siger han efter køreturen.

Men det er jo en kort oplevelse?

- Ja, men der skal heller ikke mere til, svarer han.

En af de hurtigste Porscher og en af de hurtigste Ferrarier holder stævnemøde på asfalten. Foto: Sportcar Event

Køreturen var en del af indsamlingsarrangementet Sportcar Event, som primært samler penge ind til Børnecancerfonden og mindre donationer til Tryghuset i Skejby samt børnehospice Lukashuset. Eventet har eksisteret siden 2002, hvor folk har kunne betale for en tur i en Lamborghini, Ferrari, Porche eller en anden hurtig bil.

Læs også Kræftramte børn fik en dag med fart og sportsvogne

Rekordindsamling

Arrangementet blev holdt på FDM Jyllandsringen, FDM Sjællandsringen og i HCA Airport, og der blev kørt så mange ture, at indsamlingen slog rekord.

To nye rekorder! På Fyn passerede de 500.000 kroner. Foto: Sportcar EVent

På Fyn blev det til over 500.000 kroner, og dermed blev det samlede beløb i år over 3,3 millioner kroner. Siden det startede har det dermed kørt 22,6 millioner kroner ind til kræftramte børn.

Bilerne 4 Ekstraordinære

1: LaFerrari

2: Aston Martin One-77

3. Porsche 918

4: Lamborghini Aventador Roadster SV



4 nye sportsvogne

1: Ferrari F12 TDF

2: Dodge Viper ACR

3: Mclaren 675 LT

4: Honda NSX



4 velkendte

1: Lamborghini Aventador

2: Ferrari 458 Speciale

3: Ford Mustang GT

4: Chevrolet Camaro V8

Den dyreste dyt

Mik fra Nordfyn gav 800 kroner for en tur i en Ford Mustang, og det var ikke engang den dyreste tur. Et par munitter i en Ferrari F12 kostede 2000 kroner.

Porsches hurtigste slikker sol på HCA Airport, mens en Lamborghini med 12 cylindre gør sig klar. Foto: Sportcar Event

Jason Watt og hans Ford GT holdt stort set ikke stille mellem klokken 9 og 16. Han kørte ture for i alt 99.200 kroner og gjorde dermed sit til, at Sportscar Event Fyn passerede en milepæl med ture for over en halv million kroner.

Jason Watt er landet efter at have kørt ture for tæt på 100.000 kr. Dermed var han med til at sætte ny rekord for Sportscar Events kørsel på Fyn. Foto: Sportcar Event

Sportscar Event blev afholdt første gang i HCA Airport i 2015, og banens længde er 1,5 kilometer.