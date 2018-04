825.000 kroner til Korinth Kro: - Endelig har vi fået hul igennem

De frivillige i Korinth har modtaget 825.000 kroner, der skal hjælpe dem med at bygge kroen i byen op igen.

Tirsdag formiddag fik de frivillige bag Korinth Kro projektet noget at smile af. Faktisk fik de hele 825.000 grunde til at smile fra øre til øre.

Realdania har nemlig besluttet at støtte planerne om at skabe et Korinth Outdoor Hostel med 825.000 kroner.

- Vi er helt oppe at køre. Det her er helt vildt. Endelig har vi fået hul igennem til en af de store spillere, og har fået et større beløb til vores arbejde. Det er fantastisk, fortæller formanden for foreningen Korinth Kro, Finn Kyhn, på hjemmesiden detrigtigefaaborg.dk, som er en lokal netradio og nyhedssite.

Projektet i Korinth er et af 34, som Realdania har valgt at støtte i deres kampagne Underværker, der støtter ildsjælene rundt omkring i lokalsamfundene med at få deres ideer ud i livet.

Penge, der kan bruges

De frivillige har ikke svært ved at få brugt de mange penge fra Realdania. Der er nemlig nok at lave, hvis Korinth Outdoor Hostel igen skal samle borgerne i byen.

- Listen over det, vi gerne vil, er lang, men det vi går i gang med nu, er at få lavet den lille Borgersal, der kan rumme cirka 60 spisende gæster, så Korinth igen får et sted at samles til festlige lejligheder. Så skal vi have renoveret facaden fra annekset hen til indgangspartiet, der skal sættes nye vinduer i, opsættes et industrikøkken, laves toiletter og etableres fire værelser oven på den lille sal, det er hvad pengene skal gå til, fortæller formanden.

Et håb om mere støtte

Der er blevet arbejdet på Korinth Kro i lang tid. De frivillige er efter planen færdig med annekset i juni og efter lidt sommerferie, så tager foreningen fat på den nye store arbejdsopgave, som de forventer at være færdig med i forsommeren 2019.

Formanden Finn Kyhn glæder sig over støtten fra Realdania, fordi det forhåbentlig vil få flere andre fonde til at være mere lydhøre over for ansøgningerne fra Korinth Kro.

