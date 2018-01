Årets første fødsel: Velkommen til verden, Hip018

Fredag i sidste uge blev årets første unge i Odense Zoo født. Tirsdag var Hip018 klar til barselsbesøg fra pressen.

På savannen i Odense Zoo gik havens sabelantilope fredag eftermiddag i fødsel. Til verden kom en 12 kilo tung og en halv meter lang unge.

Hans navn er Hip018. Hip-delen kommer fra sabelantilopens latinske navn, hippotragus niger, og tallet 018 henviser til, at fyren er Odense Zoos 18. sabelantilope.

Nu er han klar til at blive vist frem for TV 2/Fyns kameraer.

Snart kan også Odense Zoos gæster komme på barselsbesøg, når den lille fyr om et par dage er stærk nok på benene til at komme uden for med resten af antilopeflokken.

- Den blev født udenfor, så vi var til at starte med nervøse for, hvordan den kunne komme ind i stalden, fordi sabelantiloperne i starten altid er usikre på benene. Det gik heldigvis godt, fortæller assisterende kurator i Odense Zoo, Bettina Venshøj.

Fakta om sabelantilope En sabelantilope vejer mellem 190 og 270 kilo.

De kan blive op til 143 centimeter høje.

De lever mellem 17 og 20 år og er kønsmodne, når de bliver omkring tre år.

Sabelantilopen er drægtig i ni måneder og føder normalt én kalv af gangen.

Dens yndlingsspise er mellemhøjt græs og blade.

Kilde: Zoo.

Farlige som løver

Kort efter fødslen fik Hip018 en stivkrampevaccine og en piercing i form af en mikrochip. Derefter vil den ikke have mere kontakt med dyrepasserne.

Selvom den er nuttet, skal man nemlig ikke lade sig narre af dens bløde udseende. En voksen sabelantilope er lige så farlig som savannens konge, løven.

- De bliver faktisk ret hurtigt voldsomme over for os, forklarer Bettina Venshøj.

Sabelantiloperne er drægtige som mennesker i cirka ni måneder, og en fødsel i zoo er ikke så usædvanlig. I Odense Zoo har dyrepasserne årligt taget imod kalve fra drægtige antiloper.

Når Hip018 er gammel nok sendes han via verdens zoologiske havers avlsprogram videre til en ny zoo.