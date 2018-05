Årets forretnings-engel er fynsk

Helge Munk blev onsdag kåret som årets danske Business Angel, for hans arbejde med små virksomheder og iværksættere.

Helge Munk blev onsdag hyldet i Odense af 240 andre Business Angels, da han blev kårets som årets danske "Business Angel".

Hædren modtog han, fordi han investerer i små virksomheder og iværksættere - ikke kun med kapital, men også med sin erfaring.

- Jeg er meget stolt over, at jeg er kommet i nærheden af sådan en ære. Det er jeg meget benovet over, siger Helge Munk til TV2/Fyn.

Ud over at investere i en lang række virksomheder, driver Helge Munk kontorfællesskabet Munkhouse, som han stiller til rådighed for fynske iværksættere.

- Jeg er 65 år, men langt fra færdig som iværksætter. Det giver så meget energi at være sammen med unge mennesker, som er bidt af deres idéer og de værdier, som de lægger ind i det. Det er virkelig noget, der driver mig, siger Helge Munk.

Vilje og masser af penge

- Det er afgørende for små vækstvirksomheder, at vi i Danmark har Business Angels, som tør investere og ønsker at tilbyde deres store erfaring, siger Jesper Jarlbæk, formand for Danish Business Angels.

De 240 Business Angels var ikke kun samlet for at hylde Helge Munk, men derimod også for at møde nye virksomheder, der har brug for investorer.

- Vores krav er, at vores medlemmer skal være villige til at investere minimum tre millioner. Men interessen er stor, så de 240 vi er i dag har ikke kun 700 millioner med, men derimod knap tre milliarder, siger Jesper Jarlsbæk.

Læs også Kommunal affaldsplan kan underminere investering på 100 millioner kroner