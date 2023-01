Reaktioner på hjemmeplejen vælter ind: - Det er desværre helt normalt

Social- og sundhedsmedarbejderne i Odense Kommune løber stærkt, og noget tyder på, at det ikke er det eneste sted, der er problemer.

TV 2 Fyn sætter i øjeblikket fokus på forholdene i ældreplejen på Fyn. Vi har talt med cirka 20 medarbejdere i hjemmeplejen i Odense, hvoraf fem anonymt har delt en fortælling fra deres hverdag.

De beskriver blandt andet problemer med umenneskeligt arbejdspres, en ledelse, der ikke lytter og en følelse af utilstrækkelighed, der alt sammen fører til svigt af de ældre.

Kigger man på Facebook er det dog ikke et nyt problem, som sosu-medarbejderne i Odense kan berette om.

- Intet nyt i det, desværre. Har selv for snart 20 år siden oplevet i Assens kommune, at der på plejehjemmet, hvor min svært demente far boede, slet ikke var personale på fra klokken 23-07, skriver Henriette Frederiksen i en facebookkommentar.

- Det er desværre helt normalt. Min stedmors hjemmepleje er der også som vinden blæser. Og hun er terminal og har virkelig brug for hjælpen, lyder det fra Mie Jørgensen.

Over 200 personer, har givet deres mening om den fynske hjemme- og ældrepleje til kende på TV 2 Fyns facebookopslag.

- En offentlig hemmelighed

Flere skriver også i kommentarer til facebookopslagene, at det er en ”offentlig hemmelighed at plejepersonalet er presset”. Nogle skyder skylden på ledelsen, mens andre efterspørger handling fra politikerne.

- Når man presser medarbejderne til det yderste, og hverken giver dem tid nok til at hjælpe den enkelte borger og ej heller kørselstid mellem besøgene, så er det klart at flere sygemelder sig eller søger væk. Det er brandærgerligt, for det er ellers et fantastiske arbejde at hjælpe og passe på andre mennesker. Ofte får man et stort smil og en masse taknemmelighed tilbage, skriver Fatma Umm Ibrahim.

- De ældre, der har pårørende til at tage kampen for dem, lever væsentligt længere end de ældre, som er alene, for de får ikke samme hjælp, og det er bare ikke ok! Vi skal stoppe med at kalde vores samfund et velfærdssamfund med de vilkår, skriver Jack Tipsmark Tornøe Knudsen.

I kommentarfeltet er der også flere, der roser de TV 2 Fyns anonyme kilder for at stå frem og fortælle om deres arbejdsvilkår.

Og så er der dem, der har haft så dårlig en oplevelse, at det får konsekvenser, når de en gang selv bliver gamle.

- Har desværre haft samme oplevelse med hjemmeplejen. Oplevelsen har gjort, at jeg, når jeg når den alder, IKKE skal være alene i egen bolig og være afhængig af hjemmehjælp. Så hellere på et plejehjem. Der ved man trods alt, at der er nogen tæt på, skriver Henrik Kristoffersen.

Det er ikke kun pårørende, der kan mærke at hjemmeplejen er presset. I sommer faldt 73-årige Anne og trykkede på sit nødopkald, men hjælpen kom aldrig.