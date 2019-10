Bredt budgetforlig i Nyborg: Men uenighed om ældrebesparelser

Alle partier i Nyborg Byråd står bag kommunens budget næste år.

Det blev mandag aften afsløret på et pressemøde på Nyborg Rådhus med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF.

Partierne står bag et budget, hvor der ikke skal spares de næste fire år, hvor skatten ikke stiger, og hvor der er 280 millioner kroner til nye anlægsprojekter.

Pengene skal blandt andet bruges til et nyt torv, en udvidelse af Nyborg Slot, ny marina, renovering af indeklima på Nyborgs skoler og forskønnelse af bymidten.

Forskønnelse

Der afsættes således 20 millioner kroner til forskønnelse af bymidten de kommende to år.

Det indebærer blandt andet en ny passage mellem Mellemgade og Kongegade, en ny velkomst til bykernen, forskønnelse af den nedre del af Nørregade (Hundeklemmen), mere liv i Mellemgade og flere træer i bymiljøet.

Læs også Nyborg-borgmester melder frisk ud: - Vi skal ikke spare de næste fire år

Der er også politisk enighed om at bruge 12 millioner kroner næste år på bedre indeklima på byens skoler først og fremmest Danehofskolen, der har fået flere påbud af Arbejdstilsynet.

De efterfølgende tre år er der afsat fem millioner kroner hvert år.

Ældrebesparelser

Derimod er både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kritiske over de fortsatte besparelser på ældreplejen.

Her gennemførte et byrådsflertal besparelser på 25 millioner kroner i 2019, og de fortsætter i stort omfang de kommende år.

- Jeg havde håbet på, at man kunne mildne besparelserne, og byrådsflertallet har da også aflyst besparelsen på hovedrengøring til de ældre, men det er slut med gåture for ældre hjemmeboende. Samtidig kan man sagtens finde penge til ny cykelstrategi og flere kulturarvsaktiviteter. Den prioritering er jeg ikke helt tilfreds med, siger Carsten Kudsk (DF), der er formand for Ældreudvalget.

Også Socialdemokratiets gruppeformand Sonja Marie Jensen havde gerne set, at Venstre havde droppet nogle af besparelserne på ældreområdet.

- Jeg synes, det er problematisk, at de ældre skal betale så stor en del af regningen, siger hun.

Venstre har absolut flertal i Nyborg Byråd.

Flere almene boliger

Derimod glæder det socialdemokraterne, at der nu afsættes otte millioner kroner til nye almennyttige boliger på Strandhøjen i den nordlige del af Nyborg og til 30 boliger på Holmers Boulevard tæt på centrum.

Socialdemokraterne glæder sig også over, at der nu er formuleret en politik for social ansvarlighed på kommunale arbejdspladser og en puljeordning til kommunale fleksjob.

Endelig er der afsat to millioner kroner til en klima- og miljøpulje og formuleret en politik om at bruge flere grunde i kommunen til at fremme biodiversitet igennem beplantning. Det kan blandt andet ske efter forhandling med private lodsejere.

Forligspartierne er enige i, at fastholde de økonomiske målsætninger, der har dannet baggrund for budgetlægningen de seneste år således et driftsresultat på mindst 50 millioner kroner og en likviditet på 32 millioner kroner ved udgangen af året.

Forligspartierne er også enige om, at der ikke optages ny gæld.