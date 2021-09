Malene sagde sit job op: - Lønnen afspejler ikke ansvaret

En ordning med hjemmerespirator koster samfundet 4.100 kroner i døgnet. Til sammenligning koster en plads på intensiv omkring 20.000 kroner i døgnet.

Indlæggelser af denne type har i mange år ligget stabilt på cirka 30 om året frem mod 2020, hvor det steg til 58. Alene i de første otte måneder af 2021 er antallet steget markant til 96, oplyser Region Syddanmark.

Carelink: Indlæggelser er sidste udvej

Malene Bondes tidligere arbejdsgiver, Carelink, overtog i 2020 sammen med tre andre virksomheder driften af respiratoriske hjælpeordninger i Region Syddanmark.

Han ærgrer sig over, at antallet af indlæggelser er stigende, men forklarer, at årsagen til den akutte mangel på hjælpere skyldes mange sygemeldinger og coronakrisen.

- Indlæggelse er den absolut sidste udvej. Inden da har man afsøgt alle muligheder, siger Brian Rosenberg.

Fra 160 kroner til 130 kroner i timen

Da Carelink tog over, måtte ufaglærte som Malene Bonde gå fra omkring 160 kroner i timen til 130 kroner i timen.

Fagforbundet FOA mener ikke, at man har været for dårlig til at forhandle løn fra forbundets side, når akutte hjælpere som Malene Bonde kun får 130 kroner i timen.

- Jeg er helt sikker på, at vi har gjort, hvad vi overhovedet kunne. Nogle gange er det bedre at tegne en dårlig overenskomst end ingen overenskomst, siger Louise Brandstrup, der er sektorformand i Sundhed og Service hos FOA på Sydfyn.

Hun håber, at politikerne vil prioritere eksempelvis lønnen til såkaldte velfærdsmedarbejdere, så det bliver nemmere at rekruttere.

Tilfreds med jobskifte: Nu kan jeg få fri

Tilbage til Malene Bonde.

Hun arbejder i stedet for i hjemmeplejen. Selv om hun stadig kun får 130 kroner i timen, er hun alligevel tilfreds med jobskiftet.

- Jeg kan gå hjem, når jeg får fri, og jeg står ikke med et kæmpe ansvar og balancerer med liv og død, siger Malene Bonde.

Der er cirka 80 borgere med en hjemmerespiratorordning i Region Syddanmark.