Stor strejkepukkel tager tid at komme over: - Forbered jer på lange ventelister

- Nu sætter vi gang i arbejdet med at nedbringe den store pukkel af udskudte behandlinger og undersøgelser. Sammen med sygehusene vil vi over den kommende tid få os et overblik og derefter lave en plan, så vi får hjulpet patienterne bedst muligt og hurtigst muligt. Men vi må forberede os på, at det kommer til at tage tid, og at det vil påvirke vores ventetider på undersøgelser og behandlinger, siger regionsdirektør Jane Kraglund.

Rammer også nye patienter

Den lange sygeplejestrejke blev standset, da et flertal i Folketinget fredag stemte for et lovforslag om at stoppe strejken. Sundhedsstyrelsen vurderede inden da, at det ville tage to år at arbejde sig gennem den pukkel, strejken medførte.

Derfor vil nye patienter stadig også kunne opleve, at deres indkaldelsesdatoer vil ligge et stykke ude i fremtiden.