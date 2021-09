Mangel på hjælpere: Borgere med hjemmerespirator frarøves deres frihed

Det er snart tre måneder siden Claus Langaa sad med ved spisebordet sammen med sin kone Maibritt Langaa og deres to drenge hjemme i Bogense, og de savner ham alle sammen.

Claus Langaa lider af nervesygdommen ALS og har brug for hjælp til at trække vejret. Derfor rykkede et team af hjælpere ind i huset, da han fik sin hjemmerespirator for et år siden. Hjælperne skiftes til at være på vagt døgnet rundt for at kunne overvåge og hjælpe Claus.

I tre måneder har han imidlertid været indlagt på intensiv, da der pludselig ikke var hjælpere til at overvåge ham hjemme. Først blev han indlagt i Odense, så blev han flyttet til Vejle. Nu er han tilbage på Odense Universitetshospital.

- Vi ved, at Claus er her på lånt tid, og det ved han også selv. Det eneste, der kan hjælpe ham i hans situation, er selvfølgelig at være omgivet af dem, han elsker, og dem som elsker ham. Nu sidder han på hospitalet. Det har virkelig været hårdt, fortæller Maibritt Langaa.