Fynsk kontoransat fældede Britta Nielsen

Det var angiveligt en kontoransat i Nyborg Kommune, der fældede den svindelsigtede Britta Nielsen i sagen om de 111 millioner kroner, som den sigtede altså menes at have taget af kassen i løbet af 16 år.

Ekstra Bladet skriver mandag aften, at en kvindelig HK’er fra Nyborg Kommune en dag undrede sig over, at der manglede 68.743 kroner i et regnskab for et projekt til mennesker med psykiske lidelser.

Præcis det beløb havnede ifølge Ekstra Bladet i år på den svindelsigtede Britta Nielsens private konto. De 68.743 kroner fremgår også af Socialministeriets interne opgørelse over ”uretmæssige udbetalinger” i svindelsagen.

- Hvis det er vores økonomikontrol og vores dygtige medarbejder, der sikrer at der er styr på ind- og udbetaling og den økonomikontrol vi har, der medfører at sagen afsløres, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. siger Kenneth Muhs til TV 2/Fyn.

- Og så glæder jeg mig selvfølgelig også over, at den kontrol, der er med de penge der går ud og ind af vores system, at der er styr på dem.

Socialstyrelsen hævdede at have overført 3.083.480 kroner til Nyborg Kommune, men i kommunen havde man ifølge Ekstra Bladet kun registreret 3.014.737 kroner til projektet ”Socialt akuttilbud”.

Samlet er det ifølge politiets sigtelser lykkedes Britta Nielsen at få overført omkring 111 millioner kroner siden 2002.

Gnidningsfrit, indtil der tilsyneladende altså kom en helt almindelig HK-ansat i Nyborg Kommune i vejen.

