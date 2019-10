Transportminister: Als Fyn Bro med i forhandlinger om fremtidens infrastruktur

Als Fyn Broen, som i årevis har boblet som en vision hos lokale politikere fra Sønderborg Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune, står foran et afgørende gennembrud efter, at en række centralt placerede folketingsmedlemmer er begyndt at presse på for at få projektet højere op på den politiske dagsorden.

Trafikordførerne Kristian Pihl Lorentzen (V), Niels Flemming Hansen (K) og Hans Kristian Skibby (DF) siger alle til TV 2/Fyn, at de meget gerne ser, at der afsætttes penge til en statslig forundersøgelse, så politikerne kan forholde sig til Als Fyn-projektet på et mere kvalificeret grundlag.

Meldingen fra de blå trafikordførere får nu transportminister Benny Engelbrecht (S) til at love, at han vil udarbejde et beslutningsgrundlag, inden forhandlingerne om fremtidens infrastruktur går i gang i løbet af næste år.

Det er jo det, vi har kæmpet for i årevis Hans Stavnsager (S), borgmester, Faaborg Midtfyn.

- Als Fyn Broen er klart et tema, som vil indgå i drøftelserne, siger ministeren til TV 2/Fyn.

Det er uvist, hvor meget en statslig forundersøgelse vil koste, men tidligere vurderinger har lydt på omegnen af 20 millioner kroner.

- Det er jo det, vi har kæmpet for i årevis, siger borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S). Han kalder det en milepæl for projektet, hvis der afsættes penge til en statslig forundersøgelse.

En statslig forundersøgelse går i dybden med trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle konsekvenser af en fast forbindelse over sydlige lillebælt. En statslig forundersøgelse er ofte det sidste skridt før en såkaldt VVM-undersøgelse.

Venstre: Visionært projekt

- Der er ingen tvivl om, at Als Fyn Broen er et utroligt visionært projekt, som binder landsdelen sammen på en ny måde og skaber forbindelser i forhold til de ting, der sker i Odense og Syddanmark omkring roboteknologi og en masse andre ting. Derfor ønsker vi, at der gennemføres en statslig forundersøgelse af projektet for at finde ud af, om det i det hele taget kan lade sig gøre, siger Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Han understreger dog, at der også bør udarbejdes en mere overordnet analyse af, hvordan en Als Fyn forbindelse "spiller ind" i forhold til andre store vej- og broprojekter i Danmark.

- Vi skal også have belyst det fremtidige behov for faste forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark. Herunder mellem Jylland og Fyn. Er det ved Lillebælt man skal satse? Er det mellem Als og Fyn? Og hvordan hænger det sammen med en Kattegatforbindelse?

Den vurdering bakkes op af trafikordfører Hans Kr. Skibby (DF).

- Jeg synes bestemt det giver god mening, vi får udarbejdet en analyse. Det er jo vigtigt, at har alle de informationer, som er tilgængelige, når vi en dag skal træffe den endelige beslutning, siger Kr. Skibby.

Det seneste års tid er det dog især konservative politikere, som har presset hårdt på for at få Als Fyn Broen højere op på den politiske dagsorden.

- Jeg var den første, der var ude i valgkampen og tale om den her bro og har også lavet mange sjove videoer om det. Jeg vil bare sige, at det er absolut nødvendigt, vi får lavet en forundersøgelse. Når den er færdig ved vi også meget mere om, hvordan projektet ligger i forhold til andre projekter. Mit bud er er, at en forundersøgelse vil dokumentere behovet for en fast forbindelse fra Als til Fyn, siger den konservative trafikordfører Niels Flemming Hansen.

Minister: Als Fyn skal undersøges

TV 2/Fyn har forelagt trafikordførernes ønsker om en statslig forundersøgelse for transportminister Benny Engelbrecht (S), som på den baggrund godt tør love, at Als Fyn projektet nu kommer til at indgå i forhandlingerne om fremtidens infrastruktur og fordelingen af de 100 milliarder kroner, der skal bruges på broer, motorveje og jernbaner frem til 2030.

- Als Fyn Broen er klart et tema, som vil indgå i drøftelserne. Jeg vil sørge for, at der ligger et beslutningsforslag (for en statslig forundersøgelse, red.) klar, når vi indkalder til forhandlinger. Hvis partierne ønsker at få undersøgt Als Fyn projektet, er det klart, så vil jeg gerne gøre det. Det er jo et projekt, jeg selv har fulgt gennem mange år. Jeg synes, at det er meget interessant, hvis der kan skabes et bredt flertal for det, siger Benny Engelbrecht (S)

Transportministeren kan dog godt forstå, at Venstres samtidig ønsker at få belyst, hvordan Als Fyn projektet "spiller ind" i forhold til andre store infrastrukturprojekter.

- Det er naturligt at kigge på alle projekters indvirkning på landstrafkken, så jeg kan sagtes forstå Venstres bekymring. Men jeg kan også forstå, at Konservative er mere uforbeholdne i forhold til Als-Fyn broen, og da især Konservative har det her højt på deres prioriteringsliste, tager jeg det ad notum. Og derfor vil det også være naturligt, at vi har et beslutningsgrundlag klar, når vi indkalder til forhandlinger, siger Benny Engelbrecht.

Formanden for Als Fyn Komitéen, tidligere minister og EU-parlamentariker, Bendt Bendtsen, er begejstret for meldingen fra transportministeren.

- Jeg vil gerne rose ministeren for at melde så stærkt og klart ud. Det her er virkelig en breaker, som kan få Als Fyn projektet op i superligaen over vigtige infrastrukturprojekter i Danmark. Det er en rigtig god nyhed for Fyn, ikke mindst Odense, som kan få stor gavn af synergier en fast forbindelse vil skabe i forhold til robotklyngen og andre dele af erhvervslivet, siger Bendt Bendtsen

Als Fyn Komitéen er nedsat af AlsFynBroen, som er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Komieteens formål er at sikre politisk opbakning til en ny forbindelse mellem Als og Fyn.