Fra Langeland til Christiansborg: Anica og Line vil redde deres skole

143 kilometer i luftlinje.

Jeg har været med til at kæmpe for VUC Langeland lige fra starten. Vi skal kæmpe for, at de andre små ydreområder bliver bevaret Line Elaine Bønnelykke, kursist ved HF og VUC Langeland

Så langt er der imellem HF og VUC Langeland og Christiansborg, hvor der tirsdag var åbent samråd omkring lukningen af den langelandske institution.

På tilskuerrækkerne sad blandt andre fire kursister og skolens leder, der var taget til Folketinget i København i forsøget på at redde deres skole.

- Vi er en del kursister, som føler, at det er meget vigtigt for vores uddannelse, at politkerne handler, lyder det fra Anica Monique Stenberg, da kursisterne onsdag formiddag sætter sig en en sort minibus med kurs mod København.

Selv er hun formand for skolens kursistråd.

Fire kursister, deres afdelingsleder og lokal folketingskandidat besøgte tirsdag Christiansborg. Foto: Olav Fonager

HF og VUC lukker på Langeland​​​ 44 kursister er tilknyttet skolen

Skolen har 12 ansatte

I december kom det frem, at institutionen skal lukke grundet besparelser og forventet mindre elevoptag grundet FGU-reformen. Kilde: HF og VUC Fyn

Hun bliver bakket op af medkursisten Line Elaine Bønnelykke, der sidder lige til venstre for hende i sorte minibus.

- Jeg har været med til at kæmpe for VUC Langeland lige fra starten. Vi skal kæmpe for, at de andre små ydreområder bliver bevaret, forklarede hun på motorvejen.

Kursister: Skuffende samråd

Undervejs i samrådet på Christiansborg henviser undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Line Elaine Drechsel Bønnelykke samt Anica Monique Stenberg og deres medkursister.

- Vi taler om et lokalt uddannelstilbud på Langeland, som er meget vigtigt. Der er en række faktorer, som gør det svært at videreudføre netop dette uddannelsessted, lyder det fra undervisningsministeren i sidste halvdel af samrådet.

Ifølge ministeren er danskerne villige til at flytte efter deres uddannelse og arbejde.

- Jeg talte med nogle af de meget søde, og meget arbejdsomme unge mennesker (fra HF og VUC Langeland, red.), inden jeg gik herind. De har allesammen drømme og fremtidsplaner. Nogle af dem ligger på Langeland; nogle af dem gør ikke, forklarede hun.

Selvom kursisterne fra Langeland mødte ministeren, så mener kursistrådsformanden ikke, at Merete Riisager var grundig nok i sine svar.

- Jeg synes, at mange af de svar, vi har fået i dag, har været lidt vage. Der er blevet skubbet noget ansvar fra sig, mener Anica Monique Stenberg.

Fynske folketingsmedlemmer kræver nyt samråd

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) Samtlige partier i Folketinget besluttede i efteråret 2017 at begynde oprettelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU skal hjælpe unge under 25 år med at blive klar til en ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet.

Aftalepartierne er opmærksomme på, at den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan svækkes som følge af reformen, står der i aftaleteksten.

Derfor har partiene lavet en pulje på 60 millioner, som blandt andre HF og VUC Fyn kan søge om – men først til foråret.

De første FGU hold starter 1. august 2019.

Svendborg får en FGU-skole Kilde: Aftaletekst for FGU og Undervisningsministeriet Se mere

Det var ikke kun Line Elaine Bønnelykke og Anica Monique Stenberg, der var skuffede over de svar, som ministeren gav ved tirsdagens samråd, som var indkaldt af Rasmus Helveg Petersen (R) og fynskvalgte Trine Bramsen (S).

- Jeg er oprigtigt skuffet. Det er jeg mest af alt på de studerendes vegne, der i fremtiden skulle have en uddannelse med i bagagen, sagde Trine Bramsen efter samrådet.

Selv sidder hun i bestyrelsen på HF og VUC Fyn, der står bag lukningen af afdelingen på Langeland.

- Egentlig er jeg lidt bedrøvet på de kommende studerendes vegne, tilføjede hun.

Også Rasmus Helveg Petersen var utilfreds med de svar, som han fik.

- Jeg synes ikke, at det var noget godt samråd. Jeg fik ikke svar på mine spørgsmål. Jeg havde håbet, at hun (undervisningsminister Merete Riisager, red.) ville starte på Langeland og se på lokalsamfundet. Hun vælger i stedet for at grave sig ned i reformer og processer, lyder det fra Helveg, der til det kommende valg bliver fynsk folketingskandidat.

Håber på midler fra pulje

Den langelandske folketingskandidat for Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg, overværede også tirsdagens samråd.

Han var ligesom sin partikollega Trine Bramsen skuffet over svarene. Alligevel er han fortrøstningsfuld i forhold til en millionpulje fra FGU-reformen.

- Jeg synes det er positivt, at ministeren er åben for at ændre kriterierne for puljen på 60 millioner, lyder det fra socialdemokraten.

Han fortsætter:

- Nu synes jeg, at bestyrelsen (for HF og VUC Fyn, red.) skal tage arbejdshandskerne på og sikre, at Langeland får del i de penge, siger han.

Efter planen skal undervisningsudvalget samles til en ny debat om HF og VUC på Langeland.

- Det er en super god idé. Der er nogen, der skal stå til ansvar for det her (lukningen af HF og VUC på Langeland, red.). Det er super fint, at ministeren bliver indkaldt igen, siger Line Elaine Bønnelykke.

Datoen ligger ikke fast endnu. Alligevel forventer Anica Monique Stenberg at tage turen én gang til.

- Nu kunne vi ikke få svarene første gang. Så må vi jo se, om det bliver bedre anden gang, forklarer hun i bilen med kurs retur mod Langeland.

Du kan se hele samrådet om lukning af HF og VUC Langeland her.