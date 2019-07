Slut med street food: Arkaden Food Market konkurs

Kære alle

Vi må desværre oplyse jer om at Arkaden Food Market pr. D.d har måtte indgive en konkursbegæring. Dette betyder at Arkaden Food Market lukker ned pr. d.d.

Vi har gennem længere tid prøvet at opbygge en rentabel forretning og et sted hvor I vil have mulighed for at drive jeres forretning. Vi har, som alle er bekendt med ramt en del bump på vejen, som hedebølgen sidste år, et utæt tag som skulle udskiftet mm.



Det var drømmen at kunne skabe et mangfoldigt forum i Odenses centrum, og der skal lyde en KÆMPE tak til jer hver især for at være med til dette



Vi har den sidste tid arbejdet intenst på at komme op med en plan for at bevare Arkaden Food Market, det er desværre ikke lykkedes.

Vi er utrolig kede af det tab som I og andre måtte lide. Da vi har overdraget sagen til advokaten, skal al henvendelse ske til:

Anders Madsen

am@agendaadvokater.dk