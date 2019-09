Arkaden kan genåbne med street food

Efter godt halvandet år med street food måtte Arkaden Food Market 31. juli indgive konkursbegæring til stor frustration for de erhvervsdrivende, der mistede deres arbejde og stod tilbage uden at ane, hvad der skulle ske med deres madboder.

Men nu vil man snart kunne opleve liv i Arkedens lokaler på Vestergade i Odense igen. Ifølge Fyens.dk har en ny investor, Tahir Siddique fra Odense, fredag underskrevet en femårig lejeaftale med udlejer Karsten Bill Rasmussen. Planen er at genåbne et nyt street food marked i Arkadens lokaler omkring d. 1. oktober.

- Det bliver nogenlunde samme koncept som før, siger Tahir Siddique til Fyens.dk.

Men det er ikke kun madboderne, der kommer til at udgøre det nye streetfood. Tahir Siddique har planer om at lave en scene med musik, et børneområde i et par af de boder, der har stået tomme og dertil fastholde banko, som har været populært indtil konkursbegæringen.

Svært for de små boder

Tilbage i juli, da Arkaden gik konkurs, stod de mange bodejere tilbage med et stort tab. Bodejerne fik besked i en mail midt om natten

- Jeg aner ikke, hvad der skal ske med mine ting, sagde Andreas Mai tilbage i august til TV 2/Fyn.

På det tidspunkt havde han netop fået lov til at hente sine ting i et snævert tidsrum på to timer. Det betød, at Andreas Mai måtte smide en masse ud.

- Jeg har nogle køleskabe, der lugter af helvede til. Jeg har masser af kylling, der skal væk, sagde han tilbage i august.

Hård konkurrence

Arkadens tidligere ejere Jacob Christer Larsen og Thomas Kyung Jensen var kede af, at de måtte begære Arkaden konkurs.

- Jeg tror ikke, at street food markedet er for nedadgående, men konkurrencen i Odense er hård, da der er rigtig mange spisesteder, fortalte Jacob Christer Larsen til TV 2/Fyn kort efter konkursbegæringen.

