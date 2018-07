Backstage på Tinderbox: Mick Rock fotograferer de store stjerner

Tinderbox havde flere internationale musiknavne på scenen i år, blandt andet Iggy Pop. Derfor var den verdenskendte fotograf Mick Rock også i Odense.

Mick Rock er bedste ven med rocklegenden Iggy Pop, som giver koncert på Tinderbox i Odense torsdag aften. Derfor har fotografen taget turen fra New York til Odense.

Men det er ikke sikkert, at der kommer billeder ud af vennernes møde backstage i Tusindårsskoven i Odense. For hvis den rette stemning ikke er tilstede, så bliver kameraet lagt væk. Respekt og indfølelse er et af varemærkerne for den verdensberømte fotograf Mick Rock. Og det gælder også på Tinderbox, fortæller han til TV 2/FYN:

- Jeg ved ikke, hvilket humør Iggy er i. Det er forskelligt fra koncert til koncert. Måske siger han: Jeg vil sgu ikke være sammen med nogen. Og så vil jeg respektere det 100 procent, siger Mick Rock.

Ikoniske portrætter

Mick Rock er blevet kaldt "manden, der fotograferede 70´erne". Ikke mindst på grund af hans ikoniske portrætter af rocklegenden David Bowie som Ziggy Stardust.

Læs også Overblik: Her er alt det bedste - og værste - fra Tinderbox 2018

- David Bowie bad mig fotografere ved en af hans første koncerter i 1969. Der var kun omkring 400 publikummer, og jeg havde ikke fotograferet særligt meget, før jeg mødte David. Få måneder senere kom der tusinder til hans koncerter, og han blev en stjerne. Og mange sagde: Han må have gang i noget stort, for han har sin helt egen fotograf med backstage. Det var ikke almindeligt dengang, fortæller Mick Rock.

- Nogle har spurgt mig, hvordan det er lykkedes at tage alle de billeder af de store musiknavne. Men det er sådan set meget enkelt, for der var jo ikke rigtig andre fotografer, siger Mick Rock med et glimt i øjet.

Udstillet på Tinderbox

Mick Rock har som fotograf fulgt Lou Reed, Sex Pistols, The Ramones, Talking Heads og Roxy Music. Og så har han taget coverbilledet til albummet "Queen II", som året efter blev genskabt i den berømte video til klassikeren "Bohemian Rhapsody".

- Mange af billederne har ligget gemt i kasser i mange år. Det er faktisk først i løbet af de sidste 20 år, at fortiden er begyndt at hjemsøge mig, lyder det fra Mick Rock.

Læs også Livemusik: Se koncerter fra Tinderbox 2018

I dag er Mick Rock selv blevet en legende.

36 af de allerbedste billeder blev udstillet i Kongens Have i Odense og på Tinderbox i anledning af Mick Rocks besøg. Billederne blev udstillet i en unik trækonstruktion, som tidligere er blevet brugt til afgangsprojekter fra Arkitektskolen i Aarhus. Udstillingen af Mick Rocks billeder tiltrak sig stor opmærksomhed, og en bogsignering under festivalen måtte begrænses til 100 særlige heldige udvalgte fans. De fik alle en personlig hilsen fra Mick Rock på første side af hans store bogværk "The Rise of David Bowie".

Indre fokusering

- Der er få fotografer, der i så høj grad som Mick Rock er synonym med musikhistorien, og samtidig har været med til at forme vores opfattelser af rockstjernerne, lyder det fra John Fogde, pressechef på Tinderbox.

- Ikoniske billeder af David Bowie, Queen og Debbie Harry fra Blondie er de første på nethinden, når deres navne bliver nævnt. Og de berømte coverbilleder til Lou Reeds album "Transformer" og "Raw Power" med Iggy Pops band The Stooges er blandt de mest ikoniske pladecovers nogensinde. Så vi er meget stolte over at have besøg af manden bag billederne i Odense denne sommer, siger John Fogde.

Den i dag 69-årige fotograf er fortsat særdeles aktiv og har i senere år fotograferet stjerner som Snoop Dog, Alicia Keys, Lady Gaga, Daft Punk, Snow Patrol samt The Killers og Kings of Leon, der optrådte på Tinderbox i 2017.

- Jeg bliver aldrig træt af at fotografere. Aldrig. Det er terapeutisk og godt for mig. Det er noget med at gå igennem en indre fokusering, at gå dybt ind i en følelse. Jeg vil gerne undersøge alle muligheder, der findes i en given sammenhæng. Det kan jeg godt lide. Jeg kan lige forberedelsen. Jeg holder næsten mere af processen end af det færdige resultat, fortæller Mick Rock.

Du kan se TV 2/Fyns indslag om fotografen Mick Rock på Tinderbox herunder: