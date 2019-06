Bag fynsk robotsucces: - Vi havde sagt til børnene at de ikke fik julegaver

Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen behøver ikke arbejde mere i dette liv.

De to MIR-direktører var med fra starten, da robotfirmaet Mobile Industrial Robots blev stiftet, og da selskabet blev solgt sidste år til den amerikanske koncern Teradyne, der også købte Universal Robots, gik der 293 millioner og 484 millioner kroner ind på henholdsvis Thomas Visti og Niels Jul Jacobsens bankbog.

I aften kan de vinde verdensmesterskabet i vækst, når revisionsfirmaet Ernst & Young kårer World Entrepreneur of the Year.

Konkurrerer mod hele verden

Sammen konkurrerer de med 47 landevindere fra hele verden.

Og de har en reel chance, lyder vurderingen fra Micro Matic-direktør Søren Vilby.

Det fynske selskab deltog selv i konkurrencen i 2017 i Monaco - dog uden at vinde.

- Jeg tror, de har gode chancer. De kommer med et spændende produkt, der virkelig har fremtiden foran sig. Deres pitch over for dommerne skal være skarpt og sidde lige i skabet, og de skal ikke sætte deres lys under en skæppe, siger Søren Vilby.

Vejen til succes har været lang

Selv om salget har gjort de to stiftere økonomisk uafhængige resten af deres liv, har successen haft sine omkostninger, da de i en periode arbejdede uden løn.

- Vi havde fortalt vores børn, at det med MIR ville blive en hård rejse, at vi ikke havde råd til at give dem julegaver, og at det ville være godt, hvis bare vi kunne beholde vores bil, siger Niels Jul Jacobsen til TV 2/Fyn.

Der var også lagt en plan B, hvis det ikke lykkedes at færdigudvikle den mobile robot og få det nødvendige salgsgennembrud i tide.

- Planen var, at først sælger vi bilen, så holder vi op med at spise økologisk, og så tager vi børnene ud af friskolen, men ingen af delene var nødt til at ske, siger Charlotte Hubschmann Jacobsen, der er gift med Niels Jul Jacobsen.​

​- Det var enormt hårdt selv at have hånden på kogepladen og være økonomisk presset, og vi vidste ikke, om der kom en gevinst, eller man skulle betale af på lånene resten af livet, fortæller Thomas Visti.

Fik tiltrukket investorere

De to selskabsstiftere fik dog pludselig flere penge på kontoen og andre investorer med på holdet.

De fik begge penge ud af salget af Universal Robots, der i 2015 blev solgt for 2,3 milliarder kroner til Teradyne, dels kom nye investorer med.

- Det økonomiske billede ændrede sig. Jeg ejede nogle andele i Universal Robots, og Niels fik også del i salget, så dem kunne vi proppe i MIR. Esben Østergaard, som jeg kendte fra Universal Robots, kom med. og erhvervsmanden Torben Frigård vile også gerne investere i robotbranchen, fortæller Thomas Visti.

Har begge ben plantet på jorden

Selv om millionerne er rullet ind på kontoen hos Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen, har de bevaret begge ben på jorden.

- Han har sig sig nogle høje mål, som han helt unikt har nået, men alligevel er han aldrig højrøvet omkring det. Det er jeg meget stolt af, siger Niels Jul Jacobsens hustru, Charlotte Hubschmann Jacobsen.

- Jeg synes ikke, det har ændret Thomas. Han er stadig den gamle Visti. Han er åben og hjertelig og vil gerne give - måske giver han mere end tidligere. Men han bruger ikke masser af penge. Sådan er han slet ikke, siger Thomas Vistis ven Jacob Ingemann.

