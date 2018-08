Bankformand tror ikke længere på aktieudvidelse

Totalbankens formand Poul Fischer købte i denne uge nye aktier for en million kroner. Han tror ikke længere på aktieudvidelse på onsdag.

Totalbankens formand Poul Juhl Fischer købte i denne uge knap 20.000 aktier i banken. Til en samlet værdi af godt 1,1 million kroner.

Det er der ikke så meget mystisk ved det. Det er bare et almindelig opkøb. Poul Juhl Fischer, formand, Totalbanken.

Dermed ejer han nu knap 12 procent af bankens samlede aktiekapital på 56 millioner kroner. Hver aktie i Totalbanken giver en stemme.

Opkøbet sker kun en lille uge før det første af to store opgør i banken.

På onsdag skal aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling stemme om, hvorvidt banken skal øge sin aktiekapital via en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer til en favørkurs på 35 kroner. Bankens bestyrelse og direktion håber på en godkendelse.

Den 5. september er der ekstraordinær generalforsamling igen. Her skal aktionærerne stemme om, hvorvidt bestyrelse og direktion skal undersøge muligheden for at sælge banken.

Den afstemning er to utilfredse aktionærer ophavsmænd til. Den ene af dem er rigmanden Heine Delbing, som ejer mere end 15 procent af aktierne og dermed er at betegne som storaktionær.

Men bestyrelsesformandens opkøb er ikke et forsøg på at øge sin indflydelse inden de kommende afstemninger lyder det fra formanden.

- Det er der ikke så meget mystisk ved det. Det er bare et almindelig opkøb. At jeg gør det nu skyldes, at der er faste regler for, hvornår bestyrelsesmedlemmer må købe aktier. Og det må jeg altså nu, hvor halvårsregnskabet er offentliggjort, siger Poul Juhl Fischer.

Tror ikke længere på emission

Han mener desuden, at løbet er kørt for bestyrelsens ønske om at udvide kapitalen via en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Det ønskede bestyrelsen ellers for at udvide aktiekapitalen med 90-100 millioner kroner.

Vi skal have to tredjedeles flertal for at få emissionen godkendt. Men da to aktionærer, som tilsammen ejer 25 procent af aktierne, allerede har meldt ud, at de vil stemme nej til forslaget, kan jeg ikke se, at det er muligt. Poul Juhl Fischer, formand, Totalbanken.

Bankens aktionærer skal stemme om det på en ekstraordinær generalforsamling på onsdag.

Men det er ikke realistisk, at forslaget bliver godkendt, vurderer bankens formand.

- Ja, det vil jeg betegne som usandsynligt. Vi skal have to tredjedeles flertal for at få emissionen godkendt. Men da to aktionærer, som tilsammen ejer 25 procent af aktierne, allerede har meldt ud, at de vil stemme nej til forslaget, kan jeg ikke se, at det er muligt, siger Poul Juhl Fischer og fortsætter:

- Banken har over 5.000 aktionærer, og hvis vi skal have to tredjedele flertal, så skal 50 procent af dem møde op. Det er usandsynligt.

Til gengæld tror bankformanden heller ikke på, at de to utilfredse aktionærer, Heine Delbing og Michael West Hybholt får held med deres forehavende 5. september. Her ønsker de, at der træffes beslutning om, at banken undersøger muligheden for et salg.

Alternativ til emission

Selvom det ikke lykkes bestyrelsen at få godkendt en aktieemission, der giver bankens aktionærer ret til at tegne aktier først til favørkurs på mødet på onsdag, så er der andre muligheder for at skaffe kapital.

For på bankens seneste generalforsamling fik bestyrelsen nemlig tilladelse til en aktieudvidelse på markedsvilkår, og den tilladelse har bestyrelsen fortsat.

- Hvis vi ikke får godkendt emissionen, så må vi udnytte lidt af den tilladelse. Men i og med, at det er en aktieudvidelse på markedsvilkår, har jeg svært ved at se, at vi kan sælge for de 100 millioner kroner, vi gerne ville, siger Poul Juhl Fischer.

Favørkursen er ifølge formanden 35 kroner pr. aktie, mens markedsprisen for Totalbankens aktier i øjeblikket er 60 kroner per styk.

- Med en aktieudvidelse på markedsvilkår kunne vi måske få mellem 35 og 40 millioner kroner. Men det er spørgsmålet, om det så er det værd. En aktieudvidelse koster jo også penge, siger Poul Juhl Fischer.

