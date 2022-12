Barbershop har kæmpe succes med konceptet "kun for mænd"

Et afkoblingssted for mænd

Hos Carlsens Barbershop i Odense har de kæmpe succes med konceptet "kun for mænd". En god øl eller en frisklavet cocktail er en del af det, som kunderne får med.

Det handler om stil. Den maskuline stil.

- Det er lidt et get away place. Et sted for mændene, hvor de kan gemme sig lidt for den travle hverdag. Vi synes, at alle fortjener sådan en rigtig fed mandeoplevelse, siger Ali Jassim.

Den oplevelse er også grunden til Anders Christiansens tilstedeværelse i barbershoppen. Han kommer for afslapningen, den gode stemning og en splinterny, trimmet frisure og barbering.

- Det er en herresalon, hvor der bliver stillet en bajer, og så er snakken bare en smule friere. Man føler ikke, at man har den fimsede tilgang, fordi man netop har været inde i en rigtig mandesalon, siger Anders Christiansen kort inden næsehårene må lade livet.