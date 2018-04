Barfoed-overskud: Driftsoverskud på 297 millioner kroner

Ejendomme er fortsat en god investering, selv om pensionskasser og udenlandske investorer blander sig i festen. Godt år for Barfoed-koncernen.

For andet år i træk kan Barfoed-koncernen notere sig, at der er gode penge at tjene på ejendomsmarkedet.

Den odenseanske ejendomsmatador tjente stort set det samme på driften i 2017 som i 2016 nemlig små 300 millioner kroner.

Før værdireguleringer af koncernens ejendomme blev resultatet på 95 millioner kroner - et fald på 12 millioner, hvilket skyldes ændringer i renteudgifterne.

Let at leje ud

I årets løb har Barfoed netop haft fokus på omlægning af lån, så man er mindre udsat for rentebevægelser.

Den gennemførte låneomlægning har berørt cirka halvdelen af selskabets samlede finansiering og vil ud over længere rentebinding medføre lavere renteomkostninger i de kommende år.

Læs også Turbulent år: Broget regnskab i Ewii efter direktørfyring

Det er i øjeblikket let at leje ud både inden for boliger og erhvervsudlejning, og Barfoed har kun haft tomme lejemål svarende til 2,5 procent.

Det er sket til trods for, at flere udenlandske firmaer og pensionsselskaber blander sig i konjunkturfesten i Danmark.

For mens obligations-renterne er ramt af den store pengemængde og det lave renteniveau, og aktierne er ustabile for tiden, så er der fortsat gode penge at tjene på ejendomsudlejning - ikke mindst fordi finansieringen er billig.

Ifølge ledelsesberetningen oplyses det, at ejendomme med absolut bedste beliggenhed på Strøget i København handles til et afkast på 3 procent med en egenfinansiering på 40 procent og en restfinansiering med realkreditlån med fast rente i 10 år.

Det giver et afkast på fem procent, hvortil kommer en inflationssikrende værditilvækst.

Lys fremtid

Selv om tankerne om overophedning af boligmarkedet måske kan få andre til at ligge søvnløse om natten, ser Barfoed-ledelsen med optimisme på fremtiden.

Læs også Gigantisk overskud: Barfoeds bedste år nogensinde

- Selskabet har i de seneste år realiseret markante forbedringer i indtjeningen. Med de gennemførte omlægninger af selskabets finansiering, fokusering på optimering af lejemål og vækst i andelen af boliglejemål forventes denne udvikling yderligere styrket. Dertil kommer en betydelig merindtjening ved udnyttelse af byggemulighederne på Munkebjerg Park. Ændringen i finansierings-strukturen med en større andel fast rente, delvis omlægning af banklån til realkreditlån samt fastlæggelse af afdragsprofil for såvel bank- som realkreditlån giver tillige en stor rente- og likviditetssikkerhed, hedder det.

Barfoed har ejendomme for 7,5 milliarder kroner, beskæftiger 80 ansatte og har en beregnet egenkapital på 1,3 milliarder kroner.

Året resultat efter ejendomsreguleringer blev på 172 millioner kroner mod 741 millioner kroner i 2016.

Læs også Sådan blev det afsløret: Fem fejl i Oles falske brev