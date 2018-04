Beboere betalte i årevis for meget i grundskyld - får kun tilbage for tre år

Svendborg Kommune mener, at den har juridisk grundlag til kun at tilbagebetale de seneste tre år af den uberettigede grundskyld, beboerne i Troense har betalt.

Svendborg Kommune skal have et juridisk grundlag for at kunne give penge tilbage til de borgere i Troense, som uberettiget har betalt grundskyld til kommunen. Derfor kan kommunen kun give pengene tilbage for de seneste tre år, fortæller stabschef i Svendborg Kommune, Jens Otto Kromann.

- Vi har foretaget en juridisk vurdering af forældelsesloven. Den siger tre år, skal vi tilbagebetale. Derefter skal vi ikke tilbagebetale mere. For at vi overhovedet kan tilbagebetale, så skal vi gøre det efter et juridisk grundlag, og det, mener vi, er de tre år, siger han.

Læs også Kommune beholder 15 års grundskyld: Giv mig mine penge tilbage

Skat afgør, kommunen opkræver

De berørte borgere i Troense er ellers blevet opkrævet mellem 100.000 og 150.000 kroner i grundskyld siden 2001.

Det er Skat, som afgør, om en fredning fritager en ejer af en ejendom fra at betale grundskyld, men det er kommunen, som opkræver og får grundskyldsskatten. Skat har altså i januar 2018 afgjort, at ejerne af ejendommene i Troense med tilbagevirkende kraft skal fritages fra at betale grundskyld eller ejendomsskat per 1. januar 2001

- Kommunen vidste jo godt, at ejendomme var fredet, og de vidste jo godt, at fredede ejendomme var fritaget for at betale grundskyld eller ejendomsskat med den nye lovgivning. Alligevel har de fremsendt et girokort og har hævet pengene via pbs. Så jeg mener, at det egentlig bare er at betale tilbage det, de har taget, siger Frans Bødker, hvis mor bor i et af de berørte huse i Troense.

Jens Otto Kromann mener ikke, at Svendborg Kommune kunne have gjort noget anderledes.

- Rollerne er sådan, at Skat fastsætter vurderingen, og vi opkræver. Jeg synes, at vi har gjort det, vi kunne. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt, men vi er ikke herre over det, som der er sket her, siger Jens Otto Kromann.

Læs også Sydfynsk skatteordfører sladrer til minister: - Det er uretfærdigt

Skatteordfører går til ministeren

Konservatives skatteordfører, Anders Johansson fra Marstal, er gået ind i sagen. Han har medfølelse med boligejerne i Troense og kritiserer kommunen for at behandle sine skatteborgere dårligt.

- Jeg synes, at man som kommune skal overveje, hvordan man behandler sine skatteborgere. Jeg synes, det er kritisabelt, hvis man har lavet en fejl og har opkrævet en skat forkert i 18 år, at man tilbyder at tilbagebetale tre års forkert opkrævet skat. Det synes jeg faktisk er uretfærdigt. Jeg synes, man i kommunen bør genoverveje, hvordan man kan komme sine borgere i møde, siger Anders Johansson.

Skatteordføreren vil gå til skatteminister Karsten Lauritzen (V) med sagen.

- På baggrund af sagen i Svendborg er det kommet frem, at det desværre ikke er et enkeltstående tilfælde. Derfor har jeg også tænkt mig at tage initiativ til at bede ministeren om at indskærpe reglerne over for kommunerne, så vi ikke ser lignende sager i andre kommuner. Det er selvfølgelig dybt uheldigt, at denne situation er opstået i Svendborg, men nu må missionen være at sikre, at det ikke kommer til at ske i fremtiden, siger Anders Johansson.

Foreningen Byfo Historiske Huse har kendskab til cirka 50 lignende sager i Danmark. Formanden for Troense Beboerforening har ikke overblik over, præcist hvor mange husejere der er berørte i Thurø-bydelen, men alene i Grønnegade er der tale om ti.

Vil klage til Statsforvaltningen

Stabschef Jens Otto Kromann kan godt forstå borgernes frustration.

- Jeg synes, at vi har forsøgt at forklare beboerne sagen. Jeg kan godt forstå, at de er skuffede, men hvis de ikke er enige, så har de mulighed for at klage til Statsforvaltningen, siger Jens Otto Kromann.

Frans Bødker fra Troense har indbragt sagen til Ankestyrelsen og Statsforvaltningen.

01:46 Hør hele interviewet med Jens Otto Kromann. Luk video