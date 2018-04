Beboere i Vollsmose er mindre trygge

De nyeste tal fra politiets tryghedsundersøgelse viser, at borgere i Vollsmose er mindre trygge end andre danskere.

Politiets tryghedsundersøgelse fra 2017 viser, at 86 procent af danskerne føler sig trygge. Markant anderledes ser det dog ud i Odense-bydelen Vollsmose.

Her svarer blot 64 procent af borgerne, at de er trygge.

De beboere, TV 2/Fyn talte med på Vollsmose Torv kan dog ikke genkende det billede af deres bydel.

Anne-Marie Jensen har i fire årtier boet i Vollsmose, og hun har altid følt sig tryg.

- Jamen, det har jeg da. Ellers havde jeg da ikke boet her i 43 år.

Knap så længe har Timi Timiciuc boet i Vollsmose, men han deler Anne-Marie Jensens opfattelse af området.

- Jeg har boet her i omkring fire år, og jeg har aldrig på nogen måder følt mig i fare her, siger han.

Ifølge politidirektør i Fyns Politi, Kit Claudi Grøn-Iversen er det særligt ét område i Vollsmose, der er skyld i tryghedsundersøgelsens resultat.

- I Bøgeparken er der massivt flere kriminelle bosiddende, og der sker en hel del mere i Bøgeparken og på Bøgetorvet, end der sker andre steder i Vollsmose og Odense, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Ministerbesøg

Derfor besøgte børne- og socialminister, den fynskvalgte Mai Mercado (K), bydelen til en rundvisning af politidirektøren.

Af sikkerhedsmæssige årsager måtte TV 2/Fyn ikke følge ministeren på hendes tur, men i et efterfølgende interview fortæller hun, at hun ikke lige frem er imponeret over, hvad hun oplevede.

- Jeg kan konstatere, at det er et område, som er slidt, og som måske ikke har set så meget boligrenovering, der hvor jeg kom gående.

- Vinduerne er dækket til, og der er ikke ret stor grad af imødekommenhed, når man kommer gående. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige. Det er egentlig bare ved at tage sådan en helt almindelig rundtur.

Der bor cirka 11.000 indbyggere i området omkring Vollsmose.

