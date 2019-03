Økonomisk gulerod til gravide rygere: - Belønning er bedre end sanktioner

Odense Kommune skal diskutere, om gravide rygere, der skodder cigaretterne, skal honoreres økonomisk.

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle kommuner i landet til at belønne et rygestop i forbindelse med en graviditet med 1.000 kroner. Uanset om smøgerne kvittes af den gravide selv eller hendes partner.

Enhedslistens Mathilda Printzlau-Paulsen, næstformand i Odense Kommunes Sundhedsudvalg, der skal træffe beslutningen, er umiddelbart åben over for at belønne rygestop.

- Jeg er meget åben for drøftelserne. Jeg er ikke som sådan negativt stillet over for belønning. Jeg synes, det er samfundets opgave at bakke op om rygestop, siger hun til TV 2/Fyn

Rygestop-jordemødre

På TV 2/Fyns facebookside spørger Sabine Rose Nørgaard, om kommunen i stedet for at uddele belønninger for rygestop omvendt bør sanktionere gravide rygere.

- Hvad med at lave en bødeordning, så hver gang en gravid blev taget med en smøg, koster det dem 1.000 kroner, skriver hun. Flere tilkendegiver, at de er enige.

Mathilda Printzlau-Paulsen mener dog ikke, at sanktioner generelt er vejen frem.

- Jeg synes, belønning er bedre end sanktioner, siger næstformanden.

Hun mener dog, at der også bør rettes fokus mod tiltag, der kan fastholde rygestoppet.

- Som udgangspunkt synes jeg, man bør fokusere på nogle lidt mere langsigtede intiativer. For eksempel rygestop-jordemødre, der kan hjælpe under hele graviditeten, siger Mathilda Printzlau-Paulsen.

Sundhedsudvalget skal tage endeligt stilling til Sundhedsstyrelsens forslag i næste uge.