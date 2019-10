Per Berga Rasmussen er død

Per Berga Rasmussen, som i mange år var medlem af Odense Byråd fra Enhedslisten, er afgået ved døden.

Per Berga Rasmussen sov stille ind natten til onsdag. Det skriver partifællen, Brian Skov Nielsen, i et opslag på Facebook. Brian Skov Nielsen overtog rådmandsposten fra Per Berga Rasmussen i 2015.

Ved valget i 2013 fik Enhedslisten tre mandater i Odense byråd og det røde flertal med Socialdemokratiet, SF og Radikale sikrede partiet for første gang en rådmandspost.

- Per var i sandhed en kæmpe, der altid var på de svagestes side. Per var også et kæmpe menneske, som jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med i Odense byråd. Og Per er ikke mindst en kæmpe inspiration for alle os andre til at fortsætte kampen, skriver Brian Skov Nielsen.

Også partiets leder Pernille Skipper hylder på Facebook Per Berga Rasmussen:

- En sand ven, socialist og evig kæmper. Han tager et lille stykke af Enhedslisten med sig, og et lille stykke af ham vil altid være hos os, skriver hun blandt andet.

Da Per Berga Rasmussen stoppede i 2015 som rådmand var hans begrundelse et kompliceret sygdomsforløb. Han var tre år tidligere blevet ramt af kræft, og havde netop været gennem en ny operation, fordi sygdommen havde spredt sig.

Per Berga Rasmussen var uddannet blikkenslager og begyndte sin faglige karriere som helt ung som formand for lærlingeklubben. I 1978 blev han kredssekretær for Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark.

Han blev valgt ind i byrådet i 1974, og da han stoppede i 2017 havde han allerede i mange år haft rekorden som længst siddende byrådsmedlem.

Per Berga Rasmussen blev 73 år.