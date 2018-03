Bestilte maskinpistol og ammunition på nettet: Elev skal to år i fængsel

En fynsk gymnasieelev skal to år i fængsel, fordi han bestilte våben og ammunition på det såkaldte mørke net.

Den 20-årige Patrick Vogelius fra Østfyn er af Østre Landsret blevet idømt ubetinget fængsel i to år, fordi han på det mørke net (Dark Net) bestilte en maskinpistol og en stor mængde ammunition.

Retten afviste dermed at følge anklagemyndighedens krav om at få skærpet straffen i forhold til den dom, som Retten i Svendborg afsagde i oktober sidste år. Det var nemlig anklagemyndigheden, der havde anket dommet for at få skærpet straffen på de to års ubetinget fængsel.

På det såkaldte mørke net kaldte han sig "MrReload", da han søgte kontakt med våbenleverandører. Fra artiklen

- Vi er tilfreds med dommen, siger den unges forsvarer, advokat Birgitte Kirkegaard.

Troede han mailede med en våbensælger

Sagen startede i februar 2017, hvor den dengang 19-årige gymnasieelev på nettet indledte dialog med en sælger om et muligt køb af en Heckler & Koch maskinpistol med ti magasiner og 550 skarpe skud.

Men sælgeren var ikke en traditionel våbensælger - det var en udenlandsk efterretningstjeneste. PET fik herefter besked om gymnasieelevens forsøg på at købe våbnet, og PET overtog sagen.

- I marts har han så aftalt et møde i Nyborg og har købesummen med. Den politiagent, der indfinder sig på den parkeringsplads, hvor overdragelsen finder sted, har også våben, magasiner og ammunition med, fortalte anklager ved Fyns Politi, Kirsten Flummer til TV 2/Fyn tilbage i oktober 2017.

Umiddelbart efter overdragelsen fandt sted, blev gymnasieeleven anholdt.

Ville beskytte sig selv

Gymnasieeleven kunne ikke over for politiet gøre rede for, hvorfor han havde ønsket at købe et våben med så mange skarpe skud, eller hvad han skulle bruge våbnet til.

- Han var meget diffus omkring årsagen. Han sagde, at han var nervøs for, at der kunne opstå uroligheder i Danmark, så han fik behov for at beskytte sig selv, sagde Kirsten Flummer i oktober sidste år.

Ifølge Ritzau har den 20-årige Patrick Vogelius dog sagt, at han var drevet af nysgerrighed. Han ville bare prøveskyde våbnet og ville ikke bruge det mod nogen.

Byretten fastslog i dommen sidste år, at der ikke var tale om en pludselig indskydelse. På den anden side har han ingen kontakt med bander eller radikaliserede miljøer.