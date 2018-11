Knaldet for spritkørsel: Bilen blev konfiskeret

Fyns Politi standsede tirsdag aften en mand, der var på vej ned på tilkørselsrampen til Fynske Motorvej, mistænkt for at være spirituspåvirket..

- Det sker klokken 22.57 ved Ejby på Vestfyn, hvor han er på vej ned på motovejen i østlig retning. Det viser sig, at det er en, vi kender i forvejen, som tidligere er taget for spirituskørsel, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Der er tale om en 46-årig mand fra det nordvestlige Fyn, der formentlig må se sig nødsaget til at gå eller køre med det offentlige fremover.

Politiet konfiskerede hans bil på stedet, da han blæste og havde en promille over den tilladte grænse på 0,5. Han blev taget med til sygehuset for at få taget en blodprøve.

- Han er nu sigtet for spirituskørsel, og han er løsladt igen, siger vagtchefen.