Brand på Nordfyn: - Det var temmelig omfattende

Fredag eftermiddag blev Beredskab Fyn sendt til Langebyende i Søndersø med en enkelt brandbil. Der var gået ild i et skur, som viste sig at være så voldsomt, at de efterfølgende måtte sendte ekstra folk afsted.

Man kunne se på nabohuset, at tagrenden var smeltet fuldstændig. Så branden var lige ved at tage naboerne med sig. Det skete heldigvis ikke. Mads Buse, indsatsleder, Beredskab Fyn

- Det var en temmelig omfattende brand. Det var et skur, hvori der var en masse brænde, jakker og meget mere, som er let antændeligt. Der var intet, der overlevede derinde, siger indsatsleder for Beredskab Fyn Mads Buse til TV 2/Fyn.

Det var dog kun materiel skade. Der var ingen tilskadekomne under branden, hverken dyr eller mennesker.

Branden i skuret krævede to brandbiler. Foto: Local Eyes

Tæt på at gå galt

Den ekstra bemanding gjorde sig også godt. For branden i skuret var ved at antænde nabohuset.

- Man kunne se på nabohuset, at tagrenden var smeltet fuldstændig. Så branden var lige ved at tage naboerne med sig. Det skete heldigvis ikke, siger Mads Buse.

Beredskab Fyn fik meldingen om skuret i brand klokken lidt over et.

Beredskab Fyn ved endnu ikke, hvad det var, der forårsagede branden i Søndersø. Mads Buse tror dog, at en ukrudtsbrænder måske er den skyldige.