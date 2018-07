Brandfolk fra Fyn klar til Sverige: Det passer med, jeg har ferie

De massive skovbrande i Sverige udfordrer det svenske beredskab. Nu beder Beredskabsstyrelsen Beredskab Fyn om hjælp.

Svenskerne kæmper fortsat med massive skovbrande, og det har resulteret i, at Danmark sender endnu flere brandfolk afsted for at hjælpe. Beredskabsstyrelsen har nu bed Beredskab Fyn om hjælp.

Lige nu har fire frivillige fynske brandfolk meldt sig i kampen mod skovbrandene. En af dem er fultidsbrandmanden Mads Bondo Nielsen fra Beredskab Fyn.

- De har brug for ressourcerne deroppe. Kan jeg give et nap med, så gør jeg det. Det er meget sjovt. Man er maks presset på søvn og står sammen. Det passer også med, at jeg lige har to ugers ferie nu, siger Mads Bondo Nielsen.

De danske brandfolk har siden torsdag 19. juli været indsat ved skovbrandene i Ljusdal nord for Stockholm. Mandag oplyste Beredskabsstyrelsen at den danske hjælp forlænges med yderligere 14 dage.

Fysisk hårdt

Hvis brandfolkene bliver sendt til Sverige, skal de være væk i seks dage, hvor to af dagene kommer til at gå med at komme frem og tilbage.

Og selvom fire arbejdsdage ikke lyder af meget, er opgaverne og miljøet i Sverige anderledes fra Danmark.

- Deres infrastruktur er så dårlig. Vi kommer til at slæbe brandslanger ind fra vejene, hvor vi skal gå flere kilometer, siger Mads Bondo Nielsen.

Og det hårde arbejde er der en fælles enighed omkring hos de frivillige brandfolk fra Beredskab Fyn.

- Jeg er i god form, så fysikken er jeg ikke urolig over. Varmen derimod kan jeg godt være urolig over. Vi har både branddragter og udstyr på, så det bliver meget varmt. Heldigvis bruges der camelbaks, der er en form for drikkerygsæk fyldt med vand, så vi har mulighed for at få væske, siger 20-årige Magnus Nielsen, der er frivillig brandmand hos Beredskab Fyn.

En af dem, der også har udsigt til at blive sendt til Sverige er 21-årige Rikke Hundtofte Hansen.

- Man skal hjælpe, hvor man kan. Jeg har tænkt tanken, at det godt kan blive hårdt. Men jeg har jo klaret det indtil videre. Jeg tager det, som det kommer. Jeg indstiller mig på det, hvis jeg skal afsted, pakker mine ting og gør mig klar. Vil bare gerne afsted, siger hun.

Motivationen bag

Alle fire brandfolk sendes afsted som frivillige brandmænd.

I alt er omkring 60 danske brandfolk involveret i indsatsen. Der sendes ti afsted onsdag og ti torsdag. Efter fire dages arbejde sendes der afløsere afsted. Hvis de fire frivillige brandfolk skal afsted, går turen til Sverige allerede torsdag morgen. Og det er en mission, de alle håber på at få lov til at blive en del af.

- Det kan give mig en anden oplevelse og erfaring. At få lov til at opleve et internationalt samarbejde, det bliver fedt. Jeg har aldrig hørt om en ligeså stor indsats i Europa, den vil jeg opleve, siger Magnus Nielsen.

Rikke Hundtofte Hansen er også opsat på at hjælpe i Sverige.

- Det bliver en oplevelse. Hvis vi i Danmark på et tidspunkt får brug for hjælp, så kommer de også og hjælper os. Det handler om at hjælpe hinanden.

Og dét at blive presset betyder også noget for Mads Bondo Nielsen.

- Det er fedt at blive presset. At knokler på i mange timer og få en opgave, der skal løses, det betyder, at man lever, siger han.

Aftalen med de svenske myndigheder er foreløbigt, at de danske enheder fortsætter arbejdet frem til 5. august.