Busruter i fare: - Bussen er vores livsnerve, siger skoleleder

Et af de bysamfund, der kan blive ramt af de besparelser FynBus truer med, er Broby på Midtfyn. Hvis byen mister buslinje 110, kan det få stor betydning for skolebørn, byens efterskole og områdets ældre borgere.

På kontoret på Broby Fri- og Efterskole gør skoleleder Ulrik Lind status. Hvis Fynbus gør alvor af truslen om at lukke rute 110 skal 27 af friskolens 215 elever finde anden transport til og fra skolen.

Eneste løsning kan være, at skolen selv skal sørge for bustransport til eleverne.

- Personligt synes jeg, det er en glidebane, fordi vi ude i de små byer får de her subkulturer, hvor vi skal til at lave vores egen infrastruktur og være et samfund i samfundet. Det synes jeg lidt bliver "det vilde vest", for hvem er det så, der har styr på hvad? Det er bestemt ikke en løsning, jeg bryder mig om, siger Ulrik Lind.

Nedlæggelse af rute 110 får store konsekvenser

Det er ikke bare friskole-eleverne, der kommer til at mærke en nedlæggelse af busrute 110. Det vil få endnu større konsekvenser for efterskolen.

- Den rute (rute 110, red.) er vores livsnerve. Det er den rute, som fragter eleverne til og fra Odense, og vi ved, at det er noget, forældrene spørger rigtig meget til, hvordan infrastrukturen er i forhold til skolen, så det vil få kæmpestore konsekvenser også for vores efterskole, siger Ulrik Lind.

Bekymrede borgere

Ved Dagli'Brugsen i Broby frygter borgerne for konsekvenserne, hvis buslinje 110 spares væk.

- Det synes jeg er en meget dårlig idé af hensyn til alle dem, der skal til Odense hver dag. Både på arbejde og ud at studere. Det kan ikke være rigtigt, siger Jens Kristensen.

Vi har ikke rigtig noget med den letbane at gøre, så jeg synes, det svarer til, at man saver det højre ben af en mand, der halter på det venstre. Ulrik Lind, skoleder, Broby Fri- og Efterskole

- Det vil i hvert fald betyde, at det bliver sværere at komme til andre dele af den kære lille ø, siger Ole Fugl.

- Det er jeg meget ked af, for der er mange ældre, der skal med den, (bussen, red.) og hvordan skal de komme til Odense? Det er slemt, siger Margit Hansen.

Hvorfor koster letbanen bussen i Broby?

På Broby Fri- og Efterskole forstår de heller ikke, hvorfor en letbane i Odense kan koste dem deres bus.

- Vi har ikke rigtig noget med den letbane at gøre, så jeg synes, det svarer til, at man saver det højre ben af en mand, der halter på det venstre. Det kommer det ikke til at gå bedre af, og denne besparelse gør det ikke bedre på længere sigt for busserne i Odense, så jeg synes ikke rigtig, der er nogen sammenhæng mellem letbanen og os. Jeg synes, det er rigtig uretfærdigt, siger Ulrik Lind.