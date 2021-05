Abe-brødre på tværs: - Det handler om at finde en leder

Skytte var tilkaldt

I Odense Zoo er der en to meter dyb voldgrav rundt om abernes anlæg, og nogle kunne måske fristes til at tro, at voldgraven udelukkende var til pynt eller for at aberne kunne tage en forfriskende dukkert på en varm sommerdag, men voldgraven har også en sikkerhedsmæssig årsag til at være der.

- Chimpanser er stort set ren muskelmasse, så de kan ikke svømme, fortæller Betina Rasmussen.

Netop derfor er anlægget omgivet af vand for at holde aberne ude af parken. Alligevel gav søndagens episode anledning til at tilkalde en skytte, i tilfælde af at situationen eskalerede.

- Det giver os dyrepassere en ro at vide, at der var tilkaldt en skytte, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Betina Rasmussen.