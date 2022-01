Tæt på 500.000 coronatest foretaget i regionen den seneste uge

Fredagens tal viste, at 46.831 i Danmark er testet positiv det seneste døgn.

Også på Fyn har smittetallene slået rekorder. Der bliver ikke på samme måde opgjort præcise tal for, hvor mange smittede der er på Fyn et givent døgn. Til gengæld laves der statistik over, hvor mange smittede der er set over en uge.

Her hed tallet fredag 18.214. Det er det højeste under pandemien. For en uge siden hed tallet 9.740.