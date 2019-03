Talk Like TED Workshop: De bedste råd til at tale i forsamlinger

- Du behøver kun at give én tale i hele dit liv. Men den skal være så god, at de vil afspille den ved din begravelse!

Adam Montandon fanger alles blik, og ingen er i tvivl om betydningen af en TED-talk.

Den 13. april finder verdens største foredragsevent, TEDx, igen sted i Odense, og på forhånd har TV 2/Fyn sammen med TEDxOdense inviteret fynboerne til workshop med Adam Montandon, der også står for at træne de “rigtige” TED-talere.

Workshoppen foregår i TV 2/Fyns garage, og både en stor flok fynboer og en enkelt jyde er mødt op.

Giv en gave. Ikke bare en tale. Adam Montandon

- Det kræver ingen særlige evner at holde en TED-talk, siger Adam Montandon og fortæller om en mand, der havde mistet 95 procent af sin korttidshukommelse og alligevel formåede at holde en tale på det ikoniske, røde gulvtæppe.

Til gengæld kræver det en masse øvelse, og at man virkelig gør sig umage. Adam Montandon brugte selv seks måneder på at perfektionere sin egen første TED-talk.

Start med dit liv

Men det kræver også, i al sin enkelthed, at man for at kunne levere en interessant tale, lever et interessant liv, mener speakercoachen.

I løbet af workshoppen får deltagerne også gode råd fra amerikanske Chris Anderson, som er den øverste ansvarlige for TED-talks i USA.

I en video fortæller han, hvordan man som taler skal nøjes med at fokusere på ét enkelt formål: Nemlig at flytte én idé fra sit eget hoved til deltagernes hoveder. Giv folk en grund til at forholde sig til idéen og fremstil den ud fra kendte begreber.

Adam Montandon anbefaler også, at man ikke så meget ser sin tale som budskaber, der går fra taleren til publikum, men som en samtale mellem taleren og publikum. Man skal vide, om publikum hører det samme, som man siger, for det kan faktisk være to meget forskellige ting. Og hvordan ved man så det? Ved at teste sin tale på venner og familie, siger han.

Et sidste godt råd fra TEDxOdenses speakercoach: Husk, at alle i publikum er din ven. Ingen har nogensinde sat sig ned til et møde og håbet, at taleren virkelig gør det dårligt. De ønsker, at du gør det godt, så de får en god oplevelse.

