Stor misforståelse: - De er velkomne en anden gang

Det systemkritiske kinesiske show Shen Yun fra New York modtog 11. oktober et kontraktudkast fra Odeon i Odense med aftale om to forestillinger 2. og 3. april 2020. Men fire dage senere meddelte Odeon pludselig, at kontrakten alligevel ikke kunne blive til noget, da den store sal i Odeon var booket til en stor konference på de aftalte dage.

Den pludselige aflysning af det kinesiske show har medført stor kritik af Odeon og beskyldninger for selvcensur.

I Odeon kommer det dog bag på dem, at der er kommet så meget påstyr ud af det.

- Vi synes, at det er ret voldsomt, og det har fyldt rigtig meget blandt medarbejderne. Det var bare en dobbeltbooking, der gik galt, og længere er den sådan set ikke, forklarer administrerende direktør i Odeon, Jens Pedersen.

To bookingsystemer igang

Shen Yun Shen Yun blev dannet af kinesiske kunstnere i 2006 i New York i USA. Kunstnerne ønskede at genopdage autentisk og traditionel kinesisk kultur, som de mener bliver undertrykt af det kinesiske styre. Shen Yuns forestilling med klassisk kinesisk dans og musik er blevet opført flere steder i både USA, London og Berlin. I Danmark har Shen Yun optrådt i Aarhus. Se mere

På datoerne 2. og 3. april var der ifølge Jens Pedersen allerede foretaget en booking af den store sal i Odeon, hvor Shen Yun skulle have optrådt med deres show. Han fortæller, at der er tale om en stor, lokal aktør, som blev planlagt i starten af året.

- Fra 1. januar overgår Odeon til Comwellstyring, og siden 1. september har vi brugt mange resurser på at flytte alt over i comwellregi. Derfor har vi siddet med to bookingsystemer, og det er her, der opstår en fejl. Længere er den ikke. Der har simpelthen ikke været opmærksomhed på at tjekke begge systemer, inden man går i dialog med Shen Yun, siger den administrerende direktør.

Derfor var det for musik- og teaterhuset i Odense et spørgsmål om at holde deres ord.

- Vi holder selvfølgelig den aftale, som der er lavet først, og så er vi nødt til at meddele, at det er sådan, det er, understreger Jens Pedersen.

Shen Yun, Nik og Jay eller Anette Heick

Det er foreningen Falun Dafa i Danmark, der har samarbejdet med Odeon om at få Shen Yun til Odense. Benny Brix, der er talsperson for foreningen, mener, at det er meget usandsynligt, at der er sket en dobbeltbooking og har mistanke om selvcensur. Men det afviser Jens Pedersen.

- Der er ingen af os, der har nogen idé om, hvem vi snakker med, når vi booker. For os var Shen Yun en kunde ligesom Nik og Jay eller Annette Heick. Det er bare en almindelig kunde, forklarer han og fortæller, at det på ingen måde handler om pres fra Kina.

Jens Pedersen mener blot, der er tale om en dobbeltbooking, og at annuleringen af Shen Yun ikke har andre årsager. Foto: Anders Høgh

Men Benny Brix fastholder sin påstand.

- Der foregår en selvcensur, for man vil gerne please den økonomiske supermagt, eller også handler det om et direkte pres fra den kinesiske ambassade eller kinesere, som mener, at Danmark skal knæle og bøje sig for et regime, siger han til TV 2/Fyn.

Han er ikke i tvivl om, at der er politiske motiver bag aflysningen.

- Og jeg mener, at det er de forkerte motiver. For i virkelighden er det sådan, at mange af de lande, der arbejder tæt sammen med Kina, godt kan kritisere landet, uden at det går ud over deres interesser og økonomi. Så frygten er ubegrundet, forklarer Benny Brix om situationen i Odeon.

- Vi holder det, vi lover

Odeon vil ikke åbent fortælle, hvilken større, lokal aktør, der er booket på samme dato som Shen Yun. Ligeledes holder de fast i ikke at fremlægge dokumentation for bookingen.

- Vi har ikke tænkt os at at bevise noget. Vi har lovet den her kunde, at de kunne være der på datoerne, og vi holder det, vi lover. Og laver vi en fejl, så siger vi undskyld, og det har vi også gjort i det her tilfælde, siger Jens Pedersen.

For Jens Pedersen og de andre ansatte i Odeon var der nemlig ikke noget usædvanligt ved at lave en fejl som denne.

Ifølge Benny Brix er det problematisk, at Shen Yun ikke får lov til at komme til Odeon 2. og 3. april 2020. Foto: Anders Høgh

- For os var det en helt almindelig forretningsgang. Vi har små 300 medarbejdere i den her bygning, og der sker fejl hver dag, hvilket der altså også er gjort her. Det er kommet meget bag på folk herinde, at det er blevet taget sådan. Den ene medarbejder havde over 40 ubesvarede opkald på sin telefon og er voldsomt ked af det. For det fylder, og det må det ikke gøre. Det skal være menneskeligt at fejle, også her i vores forretning, forklarer direktøren.

Til spørgsmålet om Shen Yun er velkomne en anden gang er svaret:

- Ja, hvis der er datoer ledige. Men de skal nok lade være med at vælge H.C. Andersens fødselsdag. Jeg skal ikke udtale mig om, hvad Comwell har af tanker, hvordan de vil drive huset, men for nu ville de være det.

TV 2/Fyn er bekendt med hvilket arrangement, der ifølge Odeon er booket til den 2.-3. april, men det er ikke blevet bekræftet. Tværtimod afviser organisationen bag arrangementet at have booket et arrangement i Odeon på datoerne.