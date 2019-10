Afgående sportsdirektør: - Der er brug for nye kræfter

Efter seks år som sportsdirektør i Odense Boldklub mener Jesper Hansen, at klubben har brug for nye kræfter på posten. Derfor stopper han til februar.

- Jeg føler, at for OB's skyld vil det være rigtig godt, at der kommer nogle friske øjne og friske kræfter ind og tager nogle nye kampe og forhåbentlig bringer OB et par skridt mere i den rigtige retning.

Torsdag blev det meldt ud på OB's hjemmeside, at man nu skal på jagt efter en ny sportsdirektør, der skal overtage tøjlerne fra Jesper Hansen, der kom til fra AC Horsens i april 2013.

I sin tid i klubben har han været med til at hente over 50 spillere, og han kan nå et par stykker mere, da han først stopper, når vintertransfervinduet lukker 31. januar. Dermed skal han også selv være med til at finde den person, der skal afløse ham til februar næste år.

- Vi har fået skabt et rigtig godt fundament for den, der kommer efter mig. Jeg er meget fortrøstningsfuld omkring det fundament, siger Jesper Hansen, der understreger, at beslutningen om at stoppe ene og alene er hans egen.

Hvad fremtiden byder på for Jesper Hansen selv, kan han ikke sige på nuværende tidspunkt.

Taknemmelig formand

Også på de bonede gulve er man tilfreds med, hvordan de seneste seks år er forløbet. Derfor er det en taknemmelig bestyrelsesformand, der til februar vinker farvel til Jesper Hansen.

Det fortæller Niels Thorborg til TV 2/Fyn.

Han er både ejer og bestyrelsesformand i selskabet Odense Sport & Event, der står bag superligaklubben.

- Vi skylder ham al den tak, vi overhovedet kan give ham, siger han.

I 2011 vandt OB sølv for andet år i træk, men efter medaljerne styrtdykkede formen, og da Jesper Hansen kom til, var klubben i to sæsoner i træk endt på en skuffende tiendeplads.

Siden da er klubben langsomt men sikkert klatret opad i tabellen de seneste seks år, og i sommer kunne man fejre en femteplads, som er den bedste slutplacering siden medaljerne i 2011.

- Jeg så gerne, at Jesper var blevet en længere periode. Han har gjort en fantastisk indsats for OB i de over seks år, han har været der. Og der er så mange områder, hvor vi står som en meget mere styrket klub, end da vi startede, siger bestyrelsesformanden.

Leder efter ny kandidat

I september 2010 fyrede OB den daværende sportsdirektør Kim Brink, og posten var ubesat helt frem til april 2011, hvor Jesper Hansen blev ansat, og ifølge Niels Thorborg er det ikke umuligt, man også denne gang tager sig god tid til at finde den rigtige kandidat.

- I dag er jeg glad for, vi tog den tid, der skulle til, så vi fandt den rigtige, som Jesper jo var. Det kan også være, vi kommer til det den her gang. Der er ikke nogen revolution hernede - alt er heldigvis i god gænge, siger han.

En af de kandidater, der allerede bliver spekuleret i kan overtage posten, er Troels Bech, der tidligere har været træner i OB, og i september sidste år stoppede han som træner i Brøndby. Ifølge sportsdirektøren er man dog ikke begyndt at tænke i navne endnu.

- Vi har ikke nogen liste med kandidater. Det er en relativ stor annonce, der kommer i fodboldverdenens samlede avis i dag, så nu vil vi kigge på det og tage den tid, der skal til og finde ud af: Hvem er den helt rigtige, der passer ind i OB, siger Niels Thorborg.