Fynske frugtavlere må bide i det sure æble: - Det bliver et år uden løn

- Uh carefully.

På Egeby Frugtplantage på Nordfyn er æblehøsten i fuld gang.

- Care-ful-ly.

Frugtavler Henning Jensen beder æbleplukkerne igen og igen om at være ekstra forsigtige med dagens høst.

For der er langt mellem de røde frugter på træerne i år.

Henning Jensen beder sine plukkere om at være forsigtige med æblerne. For der er ikke mange i år. Foto: Ole Holbech

Det er forårets frost, der har sendt Henning Jensens æbler til tælling.

- Vi havde fem graders frost i april - og det kom lige efter et mildt og varmt forårsvejr, hvor træerne og knopperne var i vækst, og så fik vi kraftig frost. Det betød, at en masse af knopperne blev ødelagt, allerede inden de var sprunget ud, forklarer Henning Jensen.

Vi mangler indtjening. Fuldstændigt. Det bliver et år uden løn. Så enkelt er det Jan Jager, frugtavler og formand for æble- og pæreavlere i Dansk Gartneri

Henning Jensen vurderer, at 60 procent af æblehøsten er gået tabt på frugtplantagen ved Agernæs på Nordfyn.

- Nogle sorter er ramt rigtig hårdt som for eksempel Gråsten, mens andre er ramt mindre hårdt, siger han og viser rækker med æbletræer, der er helt blottet for frugt, mens andre kun har frugt i toppen.

Læs også Årets høst slår fejl - nu bliver æblerne dyrere

Ingen æbler - ingen løn

TV 2/Fyn har talt med flere fynske frugtavlere. Og de bekræfter, at høsten i år er langt dårligere end normalt.

Hold musen over træerne på kortet for at se, hvad syv fynske frugtavlere har af forventninger til høsten:

Sådan er det også på Kærsbo Frugtplantage i Broby, hvor Jan Jager viser rundt blandt halvnøgne æbletræer.

- Det er et trist syn, siger han og fortsætter:

- Vi får en meget, meget lille avl. Vi har et tab på cirka 85 procent i forhold til normalt.

Også hos Jan Jager er det frosten, der får skylden for den ringe høst. Og det koster Kærsbo Frugtplantage dyrt.

- Vi mangler indtjening. Fuldstændigt. Det bliver et år uden løn. Så enkelt er det, lyder det fra Jan Jager.

- Der er så lidt frugt, at det ikke engang kan betale sig at lede efter, fordi omkostningerne er større end at plukke det frugt, der er, konstaterer han.

Læs også Overblik: Disse madvarer skal du holde dig fra, hvis du vil hjælpe klimaet

Næste år bliver godt

Som formand for æble- og pæreavlere i Dansk Gartneri har Jan Jager også indblik i, hvordan det ser ud hos de andre fynske frugtavlere.

- Nogle er desværre ligeså hårdt ramt som mig, mens andre har en pæn og god avl. Men hvis vi ser på landsgennemsnittet, er der en nedgang i avlen på cirka 35 procent.

Men man kan ikke bare lade frugtplantagen passe sig selv og lukke helt ned for at spare på omkostningerne. Træerne skal beskæres, og alt skal passes og plejes for at sikre, at træerne ikke bliver ramt af svamp, så de er kampklar til næste år.

Ligesom hos mange andre avlere er der hos Jan Jager forskel på, hvilke æblesorter der har lidt under forårets frost. Nogle træer har klaret den uden problemer - mens andre ikke har et eneste æble på. Foto: Maria Lillesø Jepsen

Optimismen spirer da også hos Jan Jager.

- Til næste år bliver det godt.

- Knopperne bliver stærke - og der er masser af dem, fordi de har kunnet bruge al energien på at danne knopper, når de nu ikke har sat æbler.