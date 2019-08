Ghita blomstrede i Bogense: - Det er eventyrligt

For 13. år i streg holdt Bogense og Nordfyns Kommune i weekenden den nu efterhånden traditionsrige Rosenfestival i midtbyen.

En af æresgæsterne i år var skuespiller Ghita Nørby.

Jeg er aldrig blevet modtaget på den måde. Jeg er dybt taknemmelig og meget meget lykkelig for at være her. Ghita Nørby, skuespiller

- Det har været en oplevelse at være her. Det er ubeskriveligt. Rosenfesten og alle de mennesker, som er her, er et eventyr at opleve, fortæller Ghita Nørby.

Den kongelige skuespiller er en stor rosenkender og har navngivet flere roser - en blomst som hun har en særlig passion for.

Ghita Nørby elsker roser, og hun har navngivet flere af dem. Foto: Kasper Eland Marquardtsen

Læs også Politikere vil slagte fynsk kultur: Kendte festivaler rammes

- Blomster er vidunderlige. Og hvis du pludselig begynder at begive dig ud i blomsterverdenen, så findes der en dronning. Og det er rosen. Så bliver du simpelthen lidenskabelig besat af hende, fortæller Ghita Nørby.

Glæden ved den blomsterdekorerede midtby delte flere af festivalens besøgende.

- Alt, hvad der hedder blomster, kan jeg godt lide. Roser har så mange forskellige kulører. Og man bliver glad af at se på alle de blomster, siger Jette Fogh Larsen, som er kommet helt fra Aarhus.

Også Vivi Steenberg fra Allested holder af at besøge festivalen.

- Jeg bliver ved med at komme, fordi det er en ny oplevelse hver gang, siger Vivi Steenberg.

Rosenfestivalen i Bogense havde i år rekordmange besøgende. Foto: Kasper Eland Marquardtsen

Det er ikke kun rosen, som gør indtryk på den erfarne skuespiller.

- Haven er for mig et åndehul i livet. Det er et sted, hvor jeg kan være selvforglemmende. Og at være selvforglemmende er en enestående chance for at vokse, for at blive klogere i sit lille hoved, for at tænke på andre mennesker, for i det hele taget at udvide sin horisont.

Ghita i golfvogn

Ghita Nørby ankom til Rosenfestivalens åbning søndag i en golfvogn. Her blev hun modtaget af byens borgmester, Morten Andersen, hvorefter hun blev kørt gennem byen og fik præsenteret de spændende rosendekorationer og byens udsmykning.

- Jeg er aldrig blevet modtaget på den måde. Jeg er dybt taknemmelig og meget meget lykkelig for at være her, siger Ghita Nørby.

Og det var da heller ikke kun roser, som festivalens besøgende kom for at se.

- Ghita Nørby er trækplaster. Hun rammer lige ind i målgruppen, som er de voksne, siger Jette Kærgaard, som er leder af Nordfyns Rosenfestival.

Rosenfestivalens tema var i år nordisk mytologi. Foto: Kasper Eland Marquardtsen

Temaet ved årets Rosenfestivalen i Bogense var nordisk mytologi. Og i år var der rekordmange besøgende.

- Da vi ikke sælger billetter, har vi ikke et præcist tal for, hvor mange gæster der har været, men i forhold til omsætningen, antallet af programmet og de propfyldte gader, anslår vi, at der har været omkring 40.000 gæster over de to dage, siger Jette Kærgaard.

Hvordan programmet bliver næste år, er endnu hemmeligt, og om Ghita Nørby kigger forbi er også uvist.

Kommer du igen næste år?

- Det ved jeg da ikke. Det kommer an på, om I gider se mig. Eller også kommer jeg bare forbi, griner Ghita Nørby.